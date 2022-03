mondiali di pattinaggio di figura che, quest'anno, si terranno nella città francese di Montpellier dal 23 al 27 marzo, circa un mese dopo il meglio del mondo le Olimpiadi invernali di Pechino. Gli atleti russi e bielorussi saranno banditi dall'evento a causa di quanto sta succedendo in Ucraina, il che significa che Manca pochissimo ai campionatiche, quest'anno, si terranno nella città francese di, circa un mese dopo il meglio del mondo le Olimpiadi invernali di Pechino. Gli atleti russi e bielorussi saranno banditi dall'evento a causa di quanto sta succedendo in Ucraina, il che significa che la nuova medaglia d'oro olimpica Anna Shcherbakova non competerà e nemmeno la controversa adolescente Kamila Valieva . Out tra i big anche il giapponese Yuzuru Hanyu, bloccato da un infortunio alla caviglia.

Tuttavia saranno della partita tante personalità in grado di fornire uno spettacolo adeguato ad un palcoscenico così prestigioso, nomi altisonanti come: Yuma Kagiyama e Shoma Uno (argento e bronzo olimpico), i padroni di casa Guillame Cizeron e Gabriella Papadakis ma anche gli italiani Daniel Grassl e Matteo Rizzo. In campo femminile, senza le pattinatrici del momento, la scena sarà tutta per le asiatiche come Kaori Sakamoto (bronzo olimpico); l'Italia sarà ben rappresentata da Lara Naki Gutmann, pronta a chiudere nel migliore dei modi una stagione molto complicata.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 23 marzo

11:05-15:56 Short program individuale femminile

17:45 Cerimonia d’apertura

18:30-21:28 Short program coppie d’artistico

Giovedì 24 marzo

11:00-15:51 Short program individuale maschile

18:15-21:44 Free program coppie d’artistico

Venerdì 25 marzo

11:00-15:57 Rhythm dance danza sul ghiaccio

18:00-21:55 Free program individuale femminile

Sabato 26 marzo

10:55-14:50 Free program individuale maschile

17:05-20:24 Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 27 marzo

14:30-17:00 Exhibition Gala

I CONVOCATI DELL'ITALIA

Proprio nella giornata di oggi, mercoledì 2 marzo, tramite la piattaforma dedicata all’evento del sito ufficiale dell’ISU è stato pubblicato l’elenco ufficiale dei partecipanti. Come da previsione, nessun atleta russo parteciperà all'evento per la guerra che sta coinvolgendo Russia e Ucraina. Per l'Italia mancherà Nicole Della Monica-Matteo Guarise, ai saluti dopo una carriera costellata da innumerevoli soddisfazioni. Nelle coppie dunque saranno della partita oltre Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, reduci da una stagione positiva, anche i debuttanti assoluti Sara Conti-Niccolò Macii.

In campo maschile invece i riflettori saranno puntati su Daniel Grassl, in rampa di lancio dopo la splendida quinta posizione ottenuta alle Olimpiadi di Pechino 2022 e su Matteo Rizzo, motivato a eseguire due segmenti puliti per conquistare un piazzamento importante. E, a proposito di top 5, nella danza saranno da seguire con particolare attenzione Charlène Guignard-Marco Fabbri, obiettivo qualificazione al libero invece per Carolina Moscheni-Francesco Fioretti. Nel singolo femminile infine a rappresentare i nostri colori ci sarà Lara Naki Gutmann.

COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV

E' possibile seguire i Mondiali 2022 di pattinaggio artistico attraverso Discovery+/Eurosport Player, che trasmetterà tutte le gare live e gli eventi LIVE e le repliche on demand, quando vuoi e dove vuoi.

