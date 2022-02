Wenjing Sui e Cong Han, che superano di pochissimo (Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov. Gara pazzesca quella del programma lungo delle coppie di artistico, che si decide all'ultimo e per una manciata di centesimi. Vincono, che superano di pochissimo ( come già nel corto

Completa il podio la coppia formata da Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov. Gli italiani a fasi alterne: è superga la prova di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che da ultimi rimontano due posizioni e chiudono 14esimi; meno bene invece Nicole Della Monica e Matteo Guarise, che sporcano un po' il loro esercizio e da decimi slittano a 13esimi, proprio davanti agli altri azzurri.

Ghilardi-Ambrosini fanno il massimo possibile: bellissimi

Gli italiani

La gara parte subito col botto: i primi a pattinare, infatti, sono i nostri Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini e aprono alla grande. Esercizio pattinato con grande energia e con solo qualche piccola sbavatura (una chiamata sul triplo salchow in parallelo sottoruotato per Rebecca). Per il resto, mai visti così precisi, talmente bravi da chiudere col punteggio di 165.43, che sarà poi il terzultimo e non più l'ultimo. La coppia israeliana, infatti, pasticcia e sfila dietro, ma peggio di loro fanno i tedeschi con lui, Nolan Seegert, visibilmente provato e non in grado di effettuare i sollevamenti, probabilmente a causa dei postumi del covid.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono sul ghiaccio poco dopo per difendere la top 10, ma non ci riescono. Hanno una base tecnica di salti più bassa rispetto ad altre coppie (aprono con un salchow in parallelo solo doppio) e Nicole sbaglia l'atterraggio nella combinazione triplo toeloop-doppio toeloop, arrivando sui due piedi e bruciando così l'elemento. I sollevamenti sono di altissima qualità e contribuiscono anche le componenti del programma, ma quando arriva il punteggio sono già dietro: quarti provvisori e alla fine 13esimi.

Il podio

Il clou della gara si scatena tutto nell'ultimo gruppo. La lotta è tra due coppie russe e i favoriti cinesi, tutti vicinissimi come punteggio. Dopo Boikova-Kozlovskii, il punteggio da battere è 220.50. È dunque la volta dei primi candiati a una medaglia, Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov. Questi ultimi pattinano un bel programma pulito, ma con un triplo flip che poteva essere eseguito meglio. Volano comunque in testa con 236.71 ed è compito degli altri rispondere.

Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov lo fanno: chiamate tutte in positivo per i due giovani russi, che non hanno un solo punto debole nel programma e quindi sperano di poter così, con questa splendida prova, ricucire sui cinesi lo strappo di soli 16 centesimi che si era creato dopo il corto. Sono a 239.25.

Tocca dunque a Wenjing Sui e Cong Han, che non sono impeccabili (e infatti il triplo salchow in parallelo viene degradato a doppio), ma c'è una combinazione triplo toeloop-doppio toeloop-doppio toeloop che va a compensare, ma ciò che fa strabuzzare gli occhi è il quadruplo twist in apertura, un salto splendido che dà il colpo di grazia al punteggio. Vincono dunque i cinesi padroni di casa, ma non stravincono: chiudono a 239.88, solo 43 centesimi di margine sull'argento.

