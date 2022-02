Si sta per avviare l’ultimo atto del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022 con il programma lungo delle coppie, una delle prove più entusiasmanti di tutta la rassegna a cinque cerchi. Una gara che vedrà protagonisti quattro team, tre russi e uno cinese. Non c’è un vero e proprio favorito in quanto per conquistare il metallo pregiato servirà la perfezione assoluta, fattore difficilissimo da ottenere in una specialità così difficile come quella in questione