Non è passata nemmeno una manciata di giorni da quel tentativo, fallito, di quadruplo Axel nel programma libero del singolo maschile. Cinque giorni dopo il 4° posto finale , il due volte campione olimpico Yuzuru Hanyu ha convocato una conferenza per aggiornare la stampa sui suoi futuri piani. Subito dopo l'annuncio del CIO, le speculazioni hanno puntato a un ritiro della stella giapponese. Ma come si è notato dalle prime battute della conferenza, Hanyu ha voluto solamente ripercorrere i passi della sua rassegna a cinque cerchi. Queste le sue dichiarazioni da Pechino.

Ad

Pechino 2022 Caso Valieva, nessuna cerimonia in caso di podio nel singolo 40 MINUTI FA

Hanyu manca il quadruplo axel e chiude quarto: la sua gara

Sul 1° posto di Nathan Chen

"Penso che la performance di Nathan sia stata meravigliosa. Ottenere un oro alle Olimpiadi è fantastico: ho lavorato molto duramente per l'oro e sono sicuro che sia stato lo stesso per Nathan. 4 anni fa non è riuscito a ottenerlo, ma questa volta è riuscito a farlo: è un risultato meraviglioso".

Sul tentativo del quadruplo axel

"Ovviamente ho pensato a molte cose: ho accettato la sfida del quadruplo axel ma non sono riuscito a farcela. Ho pensato allo sforzo e al viaggio verso le Olimpiadi, e al valore del duro lavoro e dei risultati"

Yuzuru Hanyu va vicinissimo a completare il quadruplo Axel

Sui problemi nel corto

"Nel mio corto, il pattino è rimasto impigliato nel ghiaccio e sono rimasto molto deluso. Era un ghiaccio fantastico: facile per pattinare e saltare"

Sulla sua esperienza a Pechino

"Ho ringraziato il ghiaccio, era l'ultima volta che mi sarei esibito su questa pista. Anche se ci sono stati momenti difficili, mi è piaciuto molto pattinare qui, quindi volevo ringraziare il ghiaccio".

Yuzuru Hanyu Credit Foto Getty Images

Iniezioni per il dolore alla gamba

"Il giorno del programma libero la gamba mi faceva così male che non sapevo cosa fare. Mi sono fatto fare un'iniezione subito prima del libero e ho deciso che avrei pattinato".

Quadruplo axel: un altro tentativo in futuro?

"Non ho ancora una risposta. Non voglio che suoni come una scusa: il giorno prima mi sono slogato la caviglia nel mio quadruplo axel. I dottori hanno detto che dovrei stare fermo per i prossimi 10 giorni - l'infortunio è piuttosto grave".

Yuzuru HANYU Credit Foto Getty Images

A Pechino le ultime Olimpiadi?

"Non so se queste saranno le mie ultime Olimpiadi. So che le Olimpiadi sono speciali: ho avuto un infortunio, ma potrei rimettermi in piedi e affrontare questa sfida. È l'unico contesto in cui uno skater può farlo. Dal punto di vista dei sentimenti, mi piacerebbe pattinare di nuovo alle Olimpiadi. Esibirmi in questa atmosfera mi rende così felice: sono davvero fortunato come pattinatore. Sono così felice e fortunato di essere Yuzuru Hanyu".

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 "Valieva? Dobbiamo essere garantisti e non forcaioli" UN' ORA FA