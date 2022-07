Floyd Mayweather si è ritirato dal pugilato nell’ormai lontano 2017. Lo ha fatto in bellezza, con il match contro Conor McGregor, seguito da tutto il mondo, e nominato “il più grande incontro della storia degli sport di combattimento”. Un duello che ha portato nelle casse di Floyd oltre 300 milioni di dollari e che l’americano ha vinto portando a 50 il numero di vittorie in carriera con 0 sconfitte.

Per il pugile imbattibile da quel momento è cominciata quindi una nuova vita, anche se ha annunciato che a settembre tornerà a combattere dopo aver fatto un'esibizione con uno youtuber . Si sta dedicando ad altro, tra cui la famiglia. Un anno fa è infatti diventato nonno, a meno di 45 anni, perché la figlia Yaya ha avuto un bambino, il piccolo Kentrell. Per il suo nipotino Floyd ha pensato un regalo veramente bizzarro.

Su una delle cento auto della sua collezione ha infatti fatto aggiungere un seggiolino foderato con pelliccia di visone personalizzato con la scritta “Kentrell jr”. Non un seggiolino qualsiasi insomma, come testimonia il valore: è costato 18mila dollari! Una cifra spaventosa, non per Mayweather.

