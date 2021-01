La parola d’ordine è una: traguardo. Con questo benchmark in mente, i centauri della 43ma edizione della Dakar sono partiti alle 5.30 italiane da Yanbu per raggiungere Jeddah, facendo ritorno nel luogo dove tutto era iniziato. 200 km di sicuro non paragonabili alla passarella sugli Champs-Élysées di un Tour de France. Nella maratona del deserto solo dopo il traguardo la tensione può abbassarsi, guardando al cronometro. Speciale affrontata dai piloti, con la solita minaccia delle dune lungo il percorso e un finale dolce o amaro a seconda delle circostanze lungo le rive del Mar Rosso.