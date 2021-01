Una bruttissima notizia dalla Dakar 2021 : durante il suo trasferimento in aereo medico da Jeddah alla Francia, Pierre Cherpin è morto per le lesioni causate dalla sua caduta durante la 7a tappa da Hail a Sakaka il 10 gennaio. A darne notizia è proprio l'organizzazione della corsa con un comunicato molto sofferto.

Operato d'urgenza nel reparto di neurochirurgia, da allora Cherpin è stato tenuto in coma indotto , le sue condizioni erano rimaste stabili negli ultimi giorni. È stato trasportato in aereo da Sakaka all'ospedale di Gedda, da dove sarebbe stato trasferito all'ospedale di Lille.

Appassionato degli spazi aperti, Pierre Cherpin stava partecipando alla sua quarta Dakar. La sua prima partecipazione risale al 2009, quando la Dakar si è svolta per la prima volta in Sud America. Si è iscritto nella categoria motociclisti non assistiti ed è rientrato nel 2012 sempre nella stessa categoria. Ha completato la gara entrambe le volte. È tornato per la terza volta nel 2015 ma ha dovuto rinunciare a causa di un guasto al motore.