Nigel Owens fa cifra tonda. Con la partita Francia-Italia, che chiude difatti la prima fase dell'Autumn Nations Cup, l'arbitro gallese arriva a quota 100 Test Match diretti in carriera. È il primo ufficiale a raggiungere tale cifra nella storia di questo sport. Sarà anche l'ultima partita internazionale per Nigel Owens, visto che sono già state assegnate le gare delle finali del prossimo week end. L'arbitro 49enne ha, infatti, annunciato che al termine del 2020 non proseguirà più la sua lunghissima carriera, cominciata nel 2001 con la Challenge Cup, mentre la sua prima partita diretta tra Nazionali fu il Test Match tra Portogallo e Georgia nel 2003.

È arrivato il Black Friday su Eurosport! Accedi alla nostra incredibile offerta e goditi tutti gli eventi di rugby nel 2021 scontati del 50% sul prezzo annuale!

Autumn Nations Cup A Twickenham torna il pubblico: in 2000 per la finale 6 ORE FA

Nigel Owens - Exeter Chiefs-Racing 92 - Heineken Champions Cup Final 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

L'highlight della carriera del gallese resta però la finale dei Mondiali 2015, con la sua direzione in Nuova Zelanda-Australia nell'edizione disputata in Inghilterra e proprio nel suo Galles. Avrebbe dovuto dirigere anche la finale del Mondiale 2019 tra Inghilterra e Sudafrica, ma un infortunio al polpaccio lo bloccò.

La finale del 2015? La ritengo la più importante, anche e soprattutto per tutto quello che accadde fuori dal campo. Nel mio villaggio c’erano bandiere e festoni, e si parlava solo della mia presenza in finale. Tantissime persone arrivavano da tutto il Galles per vedere dove sono nato, era sicuramente la notizia della settimana, è stato speciale per la mia comunità. Per me invece ha rappresentato qualcosa di unico perché la finale del Mondiale è la partita più speciale di tutte, e si svolge solo una volta ogni quattro anni. [Nigel Owens in conferenza stampa]

Nigel Owens verrà ricordato anche per essere stato il primo arbitro ad aver fatto coming out nel mondo del rugby, dichiarando di essere omosessuale. Anche questo è stato un notevole atto di coraggio. Nella vita privata, inoltre, Owens è conduttore televisivo, per la rete gallese S4C, dove svolge il ruolo di moderatore in ben due talk show.

I segreti del placcaggio, l'arma definitiva della difesa

Autumn Nations Cup Altra conquista per Joy Neville: è la prima arbitro donna al VAR 21/11/2020 A 23:10