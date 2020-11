Il 6 dicembre sarà una data da ricordare per il rugby europeo visto che, per la prima volta da febbraio, si rivedrà un po' di pubblico sugli spalti. Era infatti dall'ultimo Sei Nazioni che non si vedevano i tifosi negli stadi e ci sarà una piccola riapertura in quel di Twickenham per le finali dell'Autumn Nations Cup 2020 (la competizione che ha sostituito i Test Match autunnali). Come detto, sarà solo una riapertura parziale con 2000 posti a sedere a disposizione rispetto agli 82 mila posti della capienza massima dell'impianto inglese.