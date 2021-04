Dopo l'incredibile vittoria del Benetton Treviso contro Agen, e la relativa qualificazione ai quarti di finale di Challenge Cup, è stato definito il programma del prossimo week end. La squadra di Kieran Crowley affronterà ancora una francese, con il Benetton di scena al GGL Stadium per affrontare il Montpellier, 11a nel campionato di Top 14.

Il calendario

-9 aprile, 20:00 Bat-London Irish

-10 aprile, 12:30 Leicester Tigers-Newcastle Falcons

-10 aprile, 20:00 Northampton Saints-Ulster

-10 aprile, 21:00 Montpellier HR-Benetton Treviso

Per una squadra italiana è la prima volta assoluta in un quarto di finale della seconda competizione europea, per importanza dopo la Champions Cup. Il tutto agevolato dal format di questa stagione che ha sostituito la seconda fase a gironi con gli ottavi di finale, per ridurre il numero di partite e gli spostamenti internazionali. In caso di successo sul Montpellier, il Benetton troverà una tra Bath e London Irish in semifinale (che partiranno dall'11 aprile).

