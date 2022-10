United Rugby Championship

tra poco il report completo...

Tabellino

Glasgow Warriors-Benetton Treviso 37-0 (22-0 primo tempo)

GLASGOW WARRIORS: 15 Josh McKAY, 14 Sebastian CANCELLIERE, 13 Kyle STEYN, 12 Stafford McDOWALL, 11 Rufus McLEAN, 10 Domingo MIOTTI, 9 Jamie DOBIE, 8 Sione VALINAU, 7 Gregor BROWN, 6 Ryan WILSON, 5 Alex SAMUEL, 4 Sintu MANJEZI, 3 Murphy WALKER, 2 Fraser BROWN, 1 Oli KEBBLE. A disposizione: 16 Johnny MATTHEWS, 17 Nathan McBETH, 18 Simon BERGHAN, 19 JP DU PREEZ, 20 Lewis BEAN, 21 Euan FERRIE, 22 Sean KENNEDY, 23 Tom JORDAN. All. Franco Smith

BENETTON TREVISO: 15 Rhyno SMITH, 14 Ignacio MENDY, 13 Joaquin RIERA, 12 Marco ZANON, 11 Mattia BELLINI, 10 Giacomo DA RE, 9 Dewaldt DUVENAGE, 8 Henry TIME-STOWERS, 7 Sebastian NEGRI, 6 Giovanni PETTINELLI, 5 Carl WEGNER, 4 Scott SCRAFTON, 3 Tiziano PASQUALI, 2 Federico ZANI, 1 Nahuel TETAZ. A disposizione: 16 Manuel ARROYO, 17 Thomas GALLO, 18 Filippo ALONGI, 19 Marco LAZZARONI, 20 Abraham STEYN, 21 Alessandro IZEKOR, 22 Alessandro GARBISI, 23 Marcus WATSON. All. Marco Bortolami

Punti: 9' meta Valilanu (G), 28' punizione Miotti (G), 35' meta Cancelliere (G), tr Miotti (G), 39' meta McDowell (G), tr Miotti (G), 48' meta Brown (G), 57' meta Vailanu (G), 72' meta McLean (G)

Cronaca

Vailanu apre il conto dopo 12 minuti, in uscita dalla ruck, e sorprende la difesa trevigiana con una finta che manda a farfalle Bellini e Da Re. Miotti non trasforma, ma è lo stesso giocatore argentino a mandare l'ovale oltre i pali con un calcio di punizione. Non è una partita spettacolare, ma Glasgow fa il suo, mentre Benetton non riesce a penetrare con Tetaz Chaparro e non riesce ad organizzare una mischia ordinata. Nel finale di primo tempo i padroni di casa già la chiudono con la meta di Miotti dopo l'imbucata di Dobie. Il Benetton resta anche in 14 per l'ammonizione di Rhyno Smith per l'intervento in ritardo in placcaggio su Miotti. Prima dell'intervallo arriva anche il 22-0 con la meta di McDowall.

Nella ripresa è ancora più un match a senso unico. Anche perché il Benetton resta di nuovo in 14 per l'ammonizione a Gallo per falli ripetuti di squadra. Brown realizza la meta del bonus e vanno a segno anche Vailanu, con la seconda meta personale, e McLean, pur pasticciando con l'ovale. Fanno 6 mete per gli scozzesi e 0 per i trevigiani che non si rendono mai pericolosi nella linea dei 22 avversaria.

