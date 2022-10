Era il momento più atteso e non ha certo tradito le attese: l'haka delle ragazze della Nuova Zelanda - le Black Ferns - all'esordio iridato contro l'Australia - e le Wallaroos - è stato qualcosa di davvero spettacolare ed emozionante. Il pubblico era completamente catturato da Portia Woodman, la giocatrice che ha guidato le danze delle ragazze in nero: l'atmosfera creata è stata davvero qualcosa di unico.

Ad

E la risposta delle australiane non è stata certo da meno: di fronte alla danza propiziatoria delle neozelandesi, le Wallaroos si sono schierate "a boomerang", così come hanno fatto gli uomini prima delle sfide del Rugby Championship maschile con gli All Blacks, avvicinandosi in maniera costante alla metà campo, facendo infuocare ancora di più il pubblico presente allo stadio.

United Rugby Championship Zebre, Bianchi: "Stormers squadra fisica e veloce: non dobbiamo mollare mai" 06/10/2022 ALLE 09:16

All'Eden Park di Auckland finisce 41-17 per la Nuova Zelanda, mentre la Francia ha vinto il match d'apertura contro il Sudafrica (40-5) e l'Inghilterra ha sconfitto a mani basse contro le Fiji (84-19).

Nuova Zelanda d'oro: l'haka delle ragazze è spettacolare

United Rugby Championship Quando giocano Benetton Treviso e Zebre: dove vederle in tv e streaming 05/10/2022 ALLE 11:17