Scozia è arrivata l'ennesima sconfitta degli azzurri nel Sei Nazioni, con l'Italia che non vince una partita delusione per la poca lucidità nei momenti decisivi. Altro Contro laè arrivata l'ennesima sconfitta degli azzurri nel Sei Nazioni, con l'che non vince una partita dal lontano 2015 . Proprio ad Edimburgo si sperava di ottenere qualcosa di importante, ma la squadra di Franco Smith - nonostante un buon avvio - è stata nuovamente surclassata dall'avversario. Finisce 52-10 per la Scozia ed è per noi la peggior sconfitta a livello statistico contro di loro. Il ct prova a trarre qualcosa di positivo dalla prestazione dei suoi ragazzi, anche se c'èper la poca lucidità nei momenti decisivi. Altro Sei Nazioni in archivio.

"Non si può vincere con 3 gialli"

Sono molto frustrato e deluso. In questo Sei Nazioni ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto molto bene in attacco e in difesa, ed altri dove abbiamo sbagliato moltissimo. Oggi ad esempio abbiamo sbagliato 9 placcaggi solo nell’azione della prima meta scozzese, inaccettabile. Ed i tre cartellini gialli sono stati decisivi, impossibile vincere con tre inferiorità numeriche, con questa indisciplina

Sei Nazioni Disastro Italia! Si chiude con un ko: 52-10 Scozia 4 ORE FA

"Delusi, ma sono i ragazzi giusti per il futuro della Nazionale"

Siamo amareggiati per questa sconfitta. Vedo un gruppo che ha l’atteggiamento giusto, che si allena ad alto livello, che crede nel lavoro che stiamo facendo. I ragazzi sono delusi. Abbiamo commesso errori banali, purtroppo a questo livello l'esperienza non si compra, ma si acquisisce solo giocando. Questo Sei Nazioni, questo primo anno insieme, non è un esperimento. Abbiamo iniziato un percorso, un ricambio generazionale. Oggi siamo profondamente delusi, ma questo gruppo di giocatori ha iniziato un percorso, sono i ragazzi giusti per dare un futuro alla Nazionale. Anche da una prestazione come quella di oggi dobbiamo trarre delle lezioni

Luca Bigi esulta per la meta realizzata in Scozia-Italia - Sei Nazioni 2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Cosa fare per migliorare?

Dobbiamo lavorare insieme alle franchigie e costruire insieme una mentalità vincente, imparare ad essere cinici e a sfruttare al meglio le occasioni. A questo livello non puoi nascondere niente, se qui tutto non funziona al massimo delle possibilità, ogni errore si paga a carissimo prezzo, come è successo a noi in questo Sei Nazioni

Rivivi Scozia-Italia On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Rugby Scozia - Italia 00:00:00 Replica

Sei Nazioni Sei Nazioni 2021: calendario, risultati e programmazione tv 06/02/2021 A 12:44