Il rugby entra nel vivo con l'inizio del Sei Nazioni 2021, arrivato alla sua 127a edizione, la 22a col nuovo format da quando c'è l'Italia. E sarà proprio l'Italia di Franco Smith a dare il via a questa edizione con il match casalingo contro la Francia dei giovani che ha stupito tutti nel 2020. La formazione di Galthié, infatti, è arrivati a pari punti con l'Inghilterra (perdendo il Sei Nazioni solo per una questione di differenza punti) e ha perso la finale di Autumn Nations Cup sempre contro l'Inghilterra ai supplementari (nell'inedita conclusione del golden goal). Chi sarà la sorpresa di quest'anno? Che ruolo avrà l'Italia? Non resta che scoprirlo, con tutti i match in diretta ed esclusiva su DMAX e MotorTrend.

CHI VINCE IL SEI NAZIONI 2021? Inghilterra Francia Irlanda Galles Scozia

Sei Nazioni Trofeo Garibaldi: cos'è e quante volte l'ha vinto l'Italia 4 ORE FA

Dove vedere le partite in tv e live streaming

Sarà possibile vedere tutte le gare dell'Italia in diretta su DMAX (canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di Tivù Sat). Sarà possibile vedere gli azzurri anche in streaming su Eurosport Player, sul sito Eurosport.it e sull'App di Discovery+. Inoltre tutte le gare saranno rivedibile On Demand su Eurosport Player (dai un'occhiata a tutti i pacchetti disponibili). Tutte le altre gare del torneo saranno invece trasmesse su MotorTrend (canale 59 del digitale terrestre, 418 di Sky e 56 di Tivù Sat) ma anche in streaming su Eurosport Player e sull'App di Discovery+ (abbonati a 99 centesimi per 3 mesi). Tutte le gare saranno commentate dal duo Antonio Raimondi-Vittorio Munari.

Smith: "L'obiettivo è avere sempre una mentalità vincente"

Il calendario e la programmazione tv

1a giornata

-sabato 6 febbraio, 15.15 Italia-Francia in diretta su DMAX e Eurosport Player - Segui la diretta scritta

-sabato 6 febbraio, 17.45 Inghilterra-Scozia in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

-domenica 7 febbraio, 16.00 Galles-Irlanda in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

2a giornata

-sabato 13 febbraio, 15.15 Inghilterra-Italia in diretta su DMAX e Eurosport Player - Segui la diretta scritta

-sabato 13 febbraio, 17.45 Scozia-Galles in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

-domenica 14 febbraio, 16.00 Irlanda-Francia in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

3a giornata

-sabato 27 febbraio, 15.15 Italia-Irlanda in diretta su DMAX e Eurosport Player - Segui la diretta scritta

-sabato 27 febbraio, 17.45 Galles-Inghilterra in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

-domenica 28 febbraio, 16.00 Francia-Scozia in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

4a giornata

-sabato 13 marzo, 15.15 Italia-Galles in diretta su DMAX e Eurosport Player - Segui la diretta scritta

-sabato 13 marzo, 17.45 Inghilterra-Francia in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

-domenica 14 marzo, 16.00 Scozia-Irlanda in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

5a giornata

-sabato 20 marzo, 15.15 Scozia-Italia in diretta su DMAX e Eurosport Player - Segui la diretta scritta

-sabato 20 marzo, 17.45 Irlanda-Inghilterra in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

-sabato 20 marzo, 21.00 Francia-Galles in diretta su MotorTrend e Eurosport Player

“C’è nessuno?”: allenamento nella nebbia per la nazionale inglese

Sei Nazioni 2020: l'Inghilterra alza il suo 39° trofeo

La classifica del Sei Nazioni

Squadra Punti/Differenza punti 1. Inghilterra 0 2. Francia 0 3. Irlanda 0 4. Galles 0 5. Scozia 0 6. Italia 0

La distribuzione dei punti: 4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio e 0 per la sconfitta. In palio anche i punti di bonus: 1 punto di bonus offensivo in caso di 4 o più mete realizzate, 1 punto di bonus difensivo in caso di sconfitta con 7 o meno punti di scarto. La squadra che vincerà tutte le partite avrà l'attribuzione di 3 punti in più per aver raggiunto il Grand Slam.

Le 10 mete più spettacolari del Sei Nazioni 2020

Sei Nazioni Sei Nazioni, l'albo d'oro: ecco chi ha vinto di più 16 ORE FA