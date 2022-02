tra poco il report completo...

L'Italia continuerà a perdere, contro la Francia è arrivato il 33° ko consecutivo nel Sei Nazioni, ma qualcosa si muove dalle categorie giovanili. Si perché oggi si è fatta la storia in quel di Monigo. L'Italia, per la prima volta, è riuscita a battere l'Inghilterra che arrivava con l'obiettivo di vincere e prendere il bonus, ma così non è stato. Una partita straordinaria dei ragazzi di Massimo Brunello che sono passati subito in vantaggio con un calcio di Teneggi e poi hanno resistito alla logica reazione degli ospiti. Non è stata però solo difesa, perché gli azzurri hanno anche rischiato di poter aumentare il proprio vantaggio a fine primo tempo. Grande lucidità, una mischia formidabile, grande difesa, con Genevosi e Rizzoli sugli scudi. C'era anche Meloncello, che ha debuttato in prima squadra contro la Francia, ma Teneggi si è preso la scena con il secondo calcio piazzato che ha mandato al tappeto l'Inghilterra. Dickens aveva provato qualche cambio per questa partita, usandola come test, è stato spedito a casa con un ko difficile da dimenticare.

Italia-Inghilterra 6-0

ITALIA: 15 François MEY, 14 Lorenzo PANI, 13 Dewi PASSARELLA, 12 Arturo FUSARI, 11 Filippo LAZZARIN, 10 Nicolò TENEGGI, 9 Alessandro GARBISI, 8 Giacomo FERRARI, 7 Carlos BERLESE, 6 David ODIASE, 5 Riccardo ANDREOLI, 4 Alessandro ORTOMBINA, 3 Riccardo GENOVESE, 2 Lapo FRANGINI, 1 Luca RIZZOLI. A disposizione: 16 Tommaso SCRAMONCIN, 17 Valerio BIZZOTTO, 18 Matteo BERARDINELLO, 19 Matteo RUBINATO, 20 Giovanni CENEDESE, 21 Gianluca TOMASELLI, 22 Giovanni SANTE, 23 Paul Marie FORONCELLI. Ct: Massimo Brunello

INGHILTERRA: 15 George HANDY, 14 Daego BAILEY, 13 Tom LITCHDIELD, 12 Ethan GRAYSON, 11 Francis MOORE, 10 Jamie BENSON, 9 Matty JONES, 8 Emeka ILIONE, 7 Toby KNIGHT, 6 Alex WARDELL, 5 Tom LOCKETT, 4 Alfie BELL, 3 Mikey SUMMERFIELD, 2 John STEWART, 1 Fin BAXTER. A disposizione: 16 Finn THEOBALD-THOMAS, 17 Mark DORMER, 18 Will HOBSON, 19 Charlie RICE, 20 Greg FISILAU, 21 Sam EDWARDS, 22 Louie JOHNSON, 23 Ollie DAWKINS. Ct: Alan Dickens

I punti: 7' calcio Teneggi (I), 44' calcio Teneggi (I)

Arbitro: Aurélie Groizeleau (Francia)

Ammoniti: nessuno

