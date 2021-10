Un ruolo importante per Michele Lamaro. La terza linea del Benetton Rugby, dopo 7 caps collezionati con la maglia della Nazionale italiana di rugby, è stato nominato nuovo capitano della selezione tricolore. Il Commissario Tecnico dell’Italia, Kieran Crowley, ha ufficializzato all’inizio del raduno di Verona questa novità riguardante la compagine e appunto il giocatore romano che sarà supportato da un gruppo di leaders tra cui Luca Bigi, da cui ha ‘rilevato i gradi’.

Lamaro, 23 anni compiuti in estate a giugno, è pronto per raccogliere questa sfida, avendo già un ruolo definito nel Benetton in qualità di co-capitano della franchigia biancoverde. Il flanker vede compiersi un percorso iniziato nelle categorie giovanili, visto il ruolo di riferimento con le formazioni U17, U18 e U20. A un anno circa dal debutto coi colori azzurri a livello maggiore, il rugbista tricolore è pronto a guidare la squadra sabato 6 novembre, a Roma, nella sfida dell’Olimpico contro gli All Blacks. Indubbiamente le motivazioni non mancheranno.

E’ un grande orgoglio per me ricevere i gradi di capitano. Il mio primo pensiero, dopo aver ricevuto la notizia da Kieran Crowley, è andato subito alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno supportato in questi anni che hanno contribuito in modo importante alla mia crescita. La figura del capitano nel tempo ha subito una evoluzione. Si è passato da una figura unica a un gruppo di giocatori di esperienza che supportano il capitano nella gestione del gruppo. Poter avere più punti di riferimento per tutti i membri del team credo sia un aspetto fondamentale negli sport di squadra. Ho avuto predecessori illustri in questo ruolo. Farò del mio meglio per poter aiutare l’Italia a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

