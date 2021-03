Italia pensa già al futuro. Il 5° e ultimissimo posto nel torneo continentale fa venire voglia di mettersi subito in campo e provare a rialzarsi e possiamo già dare uno sguardo ai Test Match estivi. Test Match che tornano quindi a disputarsi dopo il blocco sia della finestra estiva che di quella autunnale nel 2020, poi sostituiti dall'Nuova Zelanda! Archiviata, anche se malamente , la pratica Sei Nazioni (ko anche in casa della Scozia ), l'pensa già al futuro. Il 5° e ultimissimo posto nel torneo continentale fa venire voglia di mettersi subito in campo e provare a rialzarsi e possiamo già dare uno sguardo aiestivi. Test Match che tornano quindi a disputarsi dopo il blocco sia della finestra estiva che di quella autunnale nel 2020, poi sostituiti dall' Autumn Nations Cup . Sarà comunque difficile uscirne con una vittoria visto che l'Italia sarà impegnata contro... La

La Federurgby ha infatti stretto una partnership con i neozelandesi per tre gare spalmate nelle due finestre dei Test Match. Due nel mese di luglio con gli azzurri che voleranno in Nuova Zelanda, una a novembre con gli All Blacks che si faranno una trasferta in Italia. Azzurri che, nella finestra di novembre, affronteranno anche Argentina e Uruguay. Le Federazioni hanno stabilito le date degli incontri, ma sono ancora da definire orari e, soprattutto, luogo dove si consumeranno queste sfide.

Il calendario dei Test Match dell'Italia

Test match estivi in Nuova Zelanda (sedi e orari da definire)

-Sabato 3 luglio Nuova Zelanda-Italia

-Sabato 10 lulgio Nuova Zelanda-Italia

Test match autunnali in Italia (sedi e orari da definire)

-Sabato 6 novembre Italia-Nuova Zelanda

-Sabato 13 novembre Italia-Argentina

-Sabato 20 novembre Italia-Uruguay

Vedendo gli avversari, però, ci si chiede quando Franco Smith coglierà la sua prima vittoria da ct dell'Italia, considerando la forza e la qualità delle compagini che andremo ad affrontare. Gli All Blacks sono secondi solo al Sudafrica campione del mondo nel ranking, i Pumas dell'Argentina sono all'8° posto. L'unica è l'Uruguay che ci è dietro e si trova al 17° posto.

