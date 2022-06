38-31 a un Portogallo che sarà sì inferiore per ranking (20° mentre l'Italia è 14a), ma sul campo non si è visto. E se i ragazzi di Crowley possono festeggiare lo devono a una meta tecnica all'80°. Tanta fatica, ma alla fine il risultato arriva. No, non è una bellissima Italia quella vista a Lisbona al primo appuntamento con i test match estivi, ma è un'Italia vincente a un Portogallo che sarà sì inferiore per ranking (20° mentre l'Italia è 14a), ma sul campo non si è visto. E se i ragazzi di Crowley possono festeggiare lo devono a una meta tecnica all'80°.

Inizio non certo facile per gli azzurri che nel giro di 15' si ritrovano sotto 10-0 nel punteggio e con l'uomo in meno (Marin) a causa di un placcaggio alto. I ragazzi di Crowley però non si demoralizzano e trovano con Fusco e lo stesso Marin le mete del pareggio (10-10): sì perché un forte vento non consente al buon Da Re, al debutto da n.10, di trovare la via dei pali (0/3 nel primo tempo). Una strana azione da touche consente ai portoghesi di andare in meta per la prima volta nel match e di chiudere avanti la prima frazione di gioco. Si riparte con un altro shock: un errore difensivo di Lamaro permette ad Appleton di trovare la meta del 24-10 dopo un gran numero di Nuno Sousa Guedes. Padovani prima e Lucchesi poi permettono agli azzurri di pervenire al pari. Un cartellino giallo inatteso di Da Re però "regala" il nuovo vantaggio ai portoghesi. Il nuovo pareggio è firmato da Traoré dopo la maul, il finale è thrilling: gli azzurri provano l'assalto ma vengono respinti fallosamente. All'ennesima infrazione ecco la meta tecnica, che sancisce il 38-31 finale. Seconda vittoria consecutiva per l'Italia - dopo il miracolo di Cardiff - ma che sofferenza.

La partita in 13 momenti:

7' - Vantaggio Portogallo: 3-0! Calcio per il Portogallo che sfrutta un errore della difesa azzurra: Fusco preso in contropiede. Samuel Marques porta in vantaggio i portoghesi.

10' - Da Re non trova i pali! Calcio per l'Italia, che ci prova da lontanissimo anche se il vento soffia contro: primo tentativo per Da Re, che non trova però i pali. Poco preciso

14' - Placcaggio alto: GIALLO per Marin e META di punizione! (10-0) L'Italia si complica la vita: placcaggio alto di Leonardo Marin, che gestisce male la difesa su Rodrigo Marta. CARTELLINO GIALLO e meta di punizione contro gli azzurri!

26' - META ITALIA CON FUSCO! 10-5! Fallo contro l'Italia nella metà campo difensiva portoghese: i nostri vanno in touche e poi trovano la meta con FUSCO, alla prima meta azzurra in carriera. Da Re non trasforma.

32' - MARIN TORNA E SEGNA UNA META! 10-10! Arriva la seconda meta della partita, la segna il 20enne azzurro che ruba palla sul calcio in uscita e va fino in fondo. 0 su 3 per Da Re, c'è troppo vento.

37' - Meta per il Portogallo: Rodrigo Marta fa 17-10! Rimessa laterale per il Portogallo: la palla sfila larga sulla sinistra dove arriva Rodrigo Marta, che controlla con i piedi e va in meta.

43' - Ancora Portogallo, che errore in difesa! 24-10! Lamaro sbaglia dietro, Nuno Sousa Guedes fa quello che vuole dietro la linea azzurra, la meta è di Tomas Appleton! Marques trasforma.

47' - PADOVANIIIIIII, META PER L'ITALIA!!! 24-17! Crowley opera qualche cambio, Fischetti e Lucchesi confezionano la meta di Padovani, che segna indisturbato. Da Re trasforma.

53' - LUCCHEEEEEESI! BENE COSI'! 24-24! La maul italiana fa quello che deve: la meta è firmata da Lucchesi, che ci dà il pareggio, sul 24 pari.

65' - Da Re si becca un GIALLO, Italia in 14 nel finale! Purtroppo erroraccio di Da Re, che si becca un cartellino evitabilissimo...

67' - Meta Portogallo: segna ancora Rodrigo Marta! 31-24! Rodrigo Marta segna in maniera troppo facile, dopo la rimessa laterale dei portoghesi.

76' - Fallaccio dei portoghesi: GIALLO per Rodrigo Marta. Pettinelli placcato in aria da un avversario: Rodrigo Marta costringe in 14 i suoi.

80' - META DI PUNIZIONE, 38-31 ITALIA! I falli reiterati dei portoghesi portano alla meta azzurra e a un altro cartellino giallo per i portoghesi.

Il tabellino:

PORTOGALLO 15.Nuno Sousa Guedes, 14.Vincent Pinto, 13.Jose Lima, 12.Tomas Appleton, 11.Rodrigo Marta, 10.Jeromino Portela, 9.Samuel Marques, 8.Rafael Simoes, 7.Thibault Freitas, 6.Joao Granate, 5.Jose Madeira, 4.Steevy Cerqueira, 3.Diogo Hasse Ferreira, 2.Mike Tadjer, 1.Francisco Fernandes. (a disposizione: 16.David Costa, 17.Nuno Mascarenhas, 18.Antonio Prim da Costa, 19.Duarte Torgal, 20.Jose Rebelo de Andade, 21.Duarte Azevedo, 22.Raffaele Storti, 23.Manuel Cardoso). CT Patrick Lagisquet

ITALIA 15.Ange Capuozzo, 14.Jacopo Trulla, 13.Ignacio Brex Juan, 12.Leonardo Marin, 11.Edoardo Padovani, 10.Giacomo Da Re, 9.Alessandro Fusco, 8.Renato Giammarioli, 7.Michele Lamaro, 6.Giovanni Pettinelli, 5.Andrea Zambonin, 4.Dave Sisi, 3.Simone Ferrari, 2.Hame Faiva, 1.Danilo Fischetti. (a disposizione: 16.Gianmarco Lucchesi, 17.Cherif Traore, 18.Ion Neculai, 19.Marco Fuser, 20.Federico Ruzza, 21.Manuel Zuliani, 22.Albanese Manfredi, 23.Marco Zanon). Ct Kieran Crowley

Punti segnati: 7' calcio Marques (P), 14' meta di punizione (P), 26' meta Fusco (I), 32' meta Marin (I), 37' meta Rodrigo, tr. Marques (P), 43' meta Appleton, tr. Marques (P), 47' meta Padovani, tr. Da Re (I), 53' meta Lucchesi, tr. Da Re (I), 67' meta Rodrigo Marta, tr. Marques (P), 74' meta Traoré, tr. Padovani (I), meta di punizione (I) Cartellini: 14' giallo a Marin (I), 65' giallo a Da Re (I), 76' giallo a Rodrigo Marta (P).

