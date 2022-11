Il Sudafrica sceglie la miglior formazione possibile per la sfida del “Ferraris” di sabato 19 novembre. Per la terza giornata delle Autumn Nations Series, in programma sul prato di Genova, il CT dei Campioni del Mondo Nienaber punta su un XV di qualità, esperienza e dal grande impatto.

“Gli avanti italiani sono molto fisici, la loro linea de trequarti di grande qualità, il sistema difensivo è valido. L’Italia gioca con grande fiducia, sappiamo quello che ci aspetta e dovremo offrire una prestazione di qualità per ottanta minuti. Dopo aver perso di misura in Irlanda e Francia crediamo di essere sulla strada giusta e se potremo produrre una prestazione solida davanti ed essere più precisi nell’esecuzione sappiamo di poter cambiare il corso del nostro tour” ha detto Nienaber.

Il XV del Sudafrica:

15 Willie LE ROUX (Toyota Verblitz, 81 caps)

14 Cheslin KOLBE (Toulon, 22 caps)

13 Damian DE ALLENDE (Wild Knights, 68 caps)

12 Andre ESTERHUIZEN (Harlequins, 10 caps)

11 Kurt-Lee ARENDSE (Vodacom Bulls, 5 caps)

10 Damian WILLEMSE (DHL Stormers, 25 caps)

9 Far DE KLERK (Canon Eagles, 44 caps)

8 Jasper WIESE (Leicester Tigers, 19 caps)

7 Franco MOSTERT (Honda Heat, 61 caps)

6 Siya KOLISI (Cell C Sharks, 73 caps) - capitano

5 Marvin ORIE (DHL Stormers, 8 caps)

4 Salmaan MOERAT (DHL Stormers, 2 caps)

3 Frans MALHERBE (DHL Stormers, 56 caps)

2 Bongi MBONAMBI (Cell C Sharks, 53 caps)

1 Ox NCHE (Cell C Sharks, 17 caps)

a disposizione

16 Malcolm MARX (Kubota Spears, 57 caps)

17 Steven KITSHOFF (DHL Stormers, 69 caps)

18 Vincent KOCK (Stade Francais, 40 caps)

19 Eben EZTEBETH (Cell C Sharks, 108 caps)

20 Kwagga SMITH (Shizuoka Blue Revs, 29 caps)

21 Evan ROOS (DHL Stormers, 1 cap)

22 Cobus REINACH (Montpellier, 22 caps)

23 Manie LIBBOK (DHL Stormers, 1 cap)

