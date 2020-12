La Nuova Zelanda si era già assicurata il Tri Nations con la vittoria contro l'Argentina di sette giorni fa, e Australia-Argentina diventava così uno spareggio per il 2° posto. Un'Argentina gagliarda, capace di pareggiare proprio nello scontro dell'”andata” contro i Wallabies e, addirittura, battere per la prima volta nella propria storia la Nuova Zelanda. La squadra di Ledesma stupisce ancora, sapendo difendersi alla grande nonostante i tanti cambi operati in questo ultimo atto (anche per lo scandalo dei tweet razzisti di alcuni suoi giocatori, con la sospensione di 4 nazionali, tra cui il capitano Matera). L'Argentina conduce fino al 67' e, prova a sfruttare la uperiorità numerica arrivata grazie all'espulsione di Salakaia-Loto, ma in quel momento arriva la reazione d'orgoglio dei Wallabies che pareggiano con Hooper e sfiorano la vittoria col calcio di Hodge. Alla fine c'è un altro pareggio, 16-16, ed è l'Argentina a prendersi il 2° posto grazie ad una migliore differenza punti rispetto all'Australia. Australia che ha sì vinto una partita contro la Nuova Zelanda in questo Tri Nations (la prima aveva perso però 43-5), ma che ha dimostrato di non essere più una super potenza che può guardare al prossimo Mondiale con desideri di vittoria. Almeno non per il momento.

Cronaca

Primi minuti di gioco avari di emozioni, un po' perché l'Argentina si difende alla grande, un po' perché la pioggia dà veramente fastidio ai 30 uomini in campo. Il giallo di Kremer cambia un po' il discorso, con l'Australia che passa in vantaggio con Hodge, ma l'Argentina risponde presente. Sánchez pareggia con un calcio da centrocampo e poi esce per una botta alla testa data da Hooper che viene anch'esso ammonito. Ora è l'Argentina ad essere in superiorità numerica e i Pumas ne approfittano con un calcio del neo entrato Miotti e con la meta di Delguy. Nel finale di tempo arriva poi il calcio di Hodge che riporta i Wallabies sotto break.

Nella ripresa l'Australia cerca di avvicinarsi, ma l'Argentina continua a difendersi. Hodge ci riprova con un altro calcio, ma c'è la follia di Salakaia-Loto che al 60' placca Grondona con la spalla sul viso e si prende un cartellino rosso inevitabile, con i Wallabies che restano in 14. Miotti con un calcio riporta il +7. Sembra impossibile rimontare. Sembra, perché l'Australia tira fuori l'orgoglio e per quattro minuti tiene l'Argentina nei suoi ultimi 5 metri. Al 66' i Pumas restano in 14 per l'ammonizione di Paulos e i padroni di casa trovano il pareggio con la meta di Hooper e la trasformazione di Hodge. Al 79' l'ultima occasione, proprio per l'Australia, che ha la chance di ribaltare la partita in inferiorità numerica. Calcio per Hodge anche se è defilato, e l'utility back dei Melbourne Rebels spedisce fuori dai pali. Finisce 16-16.

Tabellino

Australia-Argentina 16-16

AUSTRALIA: 15 Reece Hodge, 14 Tom Wright, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper, 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Rob Simmons, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Scott Sio. A disposizione: 16 Folau Fainga’a, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Lukhan Salakaia-Loto, 20 Rob Valetini, 21 Jake Gordon, 22 Irae Simone, 23 Tom Banks. Ct: Dave Rennie

ARGENTINA: 15 Santiago Carreras, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Orlando, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Emiliano Boffelli, 10 Nicolas Sanchez, 9 Felipe Ezcurra, 8 Rodrigo Bruni, 7 Facundo Isa, 6 Santiago Grondona, 5 Marcos Kremer, 4 Matías Alemanno, 3 Francisco Gomez Kodela, 2 Julian Montoya, 1 Nahuel Tetaz Chaparro. A disposizione: 16 Jose Luis Gonzalez, 17 Mayco Vivas, 18 Juan Pablo Zeiss, 19 Lucas Paulos, 20 Francisco Gorrissen, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Domingo Miotti, 23 Santiago Chocobares. Ct: Mario Ledesma

I punti: 16' calcio Hodge (Au); 18' calcio N.Sánchez (Ar), 30' calcio Miotti (Ar), 34' meta Delguy (Ar), 36' tr Miotti (Ar); 40+3 calcio Hodge (Au), 51' calcio Hodge (Au); 61' calcio Miotti (Ar); 67' meta Hooper (Au), tr Hodge (Au)

Arbitro: Ben O'Keeffe (Nuova Zelanda)

Ammoniti: 16' Kremer (Ar), 28' Hooper (Au), 66' Paulos (Ar)

Espulsi: 60' Salakaia-Loto (Au)

