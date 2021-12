Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Anche i migliori sbagliano: ecco il salto di Granerud a Wisla

SALTO CON GLI SCI - Il norvegese, vincitore dell'ultima Coppa del Mondo, non esegue il miglior salto possibile a Wisla in Polonia. Tutt'altro, per poco non finiva per terra a causa della perdita di equilibro con la sua esecuzione, e non per colpa del meteo...

00:00:55, un' ora fa