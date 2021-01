Scacchi

Scacchi, Airthings Masters: il cammino vincente di Radjabov

Champions Chess Tour 2021 - Teimour Radjabov ha vinto domenica l'Airthings Masters: il gran maestro azero ha battuto Levon Aronian in una partita e ha pareggiato due volte per aggiudicarsi il primo premio di 60.000 dollari. Terzo posto per Maxime Vachier-Lagrave, che ha avuto la meglio su Daniil Dubov nella loro seconda partita.

