Scacchi

Scacchi, New in Chess Classic: i momenti chiave del torneo

SCACCHI - Un’edizione storica perché virtuale non ha limitato lo spettacolo del New in Chess Classic. Questo torneo di scacchi che fa parte del Meltwater Champions Chess tour, una serie di 10 tornei in tutto il 2021 con i migliori giocatori del mondo. Non potevano che esserci dei momenti decisivi come questi!

00:02:59, 42 minuti fa