Un viaggio per portarli in salvo, un viaggio per portarli via dalla guerra in Ucraina. Lui è Luigi “Gigi” Samele, 34enne sciabolatore azzurro, doppia medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in forza alle Fiamme Gialle. Lei è Olga Kharlan, schermitrice ucraina e campionessa di sciabola. Gigi Samele e Olga Kharlan sono fidanzati e finalmente adesso insieme.

Olga Kharlan era in Ucraina fino a qualche ora fa quando si è ricongiunta con Gigi Samele che ha guidato fino a Budapest. Olga Kharlan è riuscita a scappare dalla guerra in Ucraina. Suo papà è rimasto in Ucraina a combattere la guerra, sua mamma anche, al fianco del padre. A Bologna, accompagnata da Samele, c'è sua sorella Tanya e il suo bambino.

