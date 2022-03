La prima manche dello slalom femminile di Are regala grandi emozioni, almeno nella prima parte.

Lena Duerr, che poteva essere in testa con un margine enorme, e invece commette un errore clamoroso nel finale e si ritrova davanti con un margine esiguo sulle inseguitrici: sono ben dieci le candidate a un posto sul podio e la situazione per la La gara è cortissima, ma non per questo priva di insidie e lo sa, e invece commette un errore clamoroso nel finale e si ritrova davanti con un margine esiguo sulle inseguitrici: sono ben dieci le candidate a un posto sul podio e la situazione per la classifica generale si fa interssante.

Duerr sbaglia, ma è davanti a Vlhova e Shiffrin in 1ª manche

Come dicevamo, è Duerr la donna da battere, ma è tutto aperto. Tutte infatti recuperano ovviamente nel finale e alle spalle della tedesca ci sono Petra Vlhova a 8 centesimi e Anna Swenn Larsson a 11.

Alle spalle della svedese, un'altra agguerrita soprattutto in ottica coppa del mondo generale (visto che quella di slalom è già di Vlhova): Mikaela Shiffrin, un po' trattenuta, è quarta a 25 centesimi e fino a Erin Myelzinski, 11ª a +0.73, possono tutte ambire a un posto sul podio: anche Liensberger, Gisin, la bravissima Daniot (settima col pettorale 27), Bucik, Moltzan e Holtmann.

Non partono Holdener, reduce da punti di sutura dopo la brutta caduta in gigante, Hector e Rast, anche loro infortunate dopo la gara di venerdì, ma non c'è gloria per le italiane. nessuna infatti riesce a entrare nelle 30. Il risultato migliore, ancora una volta, è quello di Federica Brignone, 33ª a 2.36. Appuntamento con la seconda manche alle 13:45 per la seconda manche.

