Penultima giornata di gare per lo sci alpino prima delle Finali di Coppa del Mondo 2021/2022 . Il giorno dopo aver rivisto Marta Bassino sul podio , l'Italia punta a salirci nel gigante maschile di Kranjska Gora (Slovenia) con Luca De Aliprandini. L'azzurro vuole riscattare il ritiro alle Olimpiadi che vide sfumare una concreta occasione da medaglia, anche se la concorrenza resta spietata, come sempre tra le porte larghe. Mentre tra gli uomini Marco Odermatt può chiudere aritmeticamente i conti per la coppa di specialità, lo slalom femminile in programma ad Åre (Svezia) ha già la sua trionfatrice per la sfera di cristallo, Petra Vlhova, che deve cercare di accorciare il gap su Mikaela Shiffrin in classifica generale . Arriverà la doppietta gigante-slalom per la slovacca?

9:19 - Odermatt conquisterà la coppa?

Fari puntati in questo weekend sul 24enne elvetico Marco Odermatt, leader della classifica generale e di gigante. Dopo un fine settimana difficile all'insegna della velocità a Kvitfjell, Odi ritrova pane per i suoi denti con due giganti. Già nel primo di oggi può consolidare la prima coppa di specialità della sua carriera. Il campione olimpico in carica ha 219 punti di vantaggio su Manuel Feller, 227 su Henrik Kristoffersen, 266 su Alexis Pinturault e 273 sull'azzurro De Aliprandini.

9:13 - La Coppa del Mondo su Discovery+ ed Eurosport

9:10 - Tra poco si parte con il gigante maschile

Buongiorno e benvenuti amiche ed amici di Eurosport! Comincia la penultima tappa anche per quanto riguarda il circo bianco maschile, con una due giorni di slalom gigante sulla Podkoren di Kranjska Gora. Con molta probabilità, si decideranno le sorti per la coppa di specialità. Il via della prima manche alle 9:30, seconda manche alle 12:30.

Ambesi: "L'Italia vince solo coi veterani, serve lavorare sui giovani"

