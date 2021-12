Il Super G femminile di Lake Louise on demand

21:04 - Discesa cancellata!

Beaver Creek, CO Troppo vento, salta la seconda discesa maschile UN' ORA FA

Non si aspetta più, la seconda discesa maschile di Beaver Creek viene cancellata a causa del vento! Si chiude così la trasferta in Nordamerica dello sci alpino, che ora torna in Europa tra Val d'Isere (uomini) e Sankt Moritz (donne).

20:59 - Ultima decisione alle 21.30

Ulteriore e probabilissimo ultimo rinvio della partenza della discesa, stavolta alle 21.30.

20:01 - Secondo rinvio

Sempre vento forte a Beaver Creek e nuovo rinvio: partenza fissata alle 21 ora italiana, ma non sarà facile.

19:43 - Discesa maschile in ritardata

Ci spostiamo a Beaver Creek, dove è in programma la seconda discesa sulla Birds of Prey! Ma il vento soffia impetuoso e la partenza è stata spostata alle 20.30.

19:41 - Gara in ghiaccio, ancora Goggia!

Si può dire: Sofia Goggia vince la terza gara di fila a Lake Louise, come solo Lindsey Vonn e Katja Seizinger in passato! 14 vittorie in Coppa del Mondo, che spettacolo! Seconda Lara Gut, terza Mirjam Puchner. Bene l'Italia, con Federica Brignone quinta e Elena Curtoni settima.

19:40 - Pichler fuori dalle 30

Niente da fare per la nostra Karoline Pichler, che paga 3.44 da Goggia e chiude fuori dalle 30. Poco prima, Nicol Delago si difende meglio ma con 2.06 di distacco è 28esima.

19:38 - Siebenhofer in top 10

Buona prova di Ramona Siebenhofer, che chiude ottava col pettorale 31.

19:27 - Puchner sul podio!

Gran prova di Mirjam Puchner, terza a solo 44 centesimi dietro a Goggia. L'austriaca supera la connazionale Tippler e fa scivolare Brignone al quinto posto.

Goggia da impazzire! Suo anche il Super G, rivivi la gara

19:13 - Melesi indietro

Roberta Melesi per ora è la peggiore delle italiane, 17^ a +1.81 da Sofia Goggia, che resta ancora leader.

19:05 - Shiffrin fa paura, ma resta dietro

Mikaela Shiffrin fa pressione a Goggia facendo meglio di qualche centesimo nella parte alta, ma la fuoriclasse statunitense perde velocità e paga dazio: quinto posto a 58 centesimi dall'azzurra.

19:03 - Curtoni ad un passo dal podio

Ottima gara di Elena Curtoni nella prima metà del tracciato, poi si sbilancia sul salto e commette qualche sbavatura nelle ultime porte, fermando il cronometro a 64 centesimi da Goggia in quinta posizione, alle spalle di Brignone.

18:58 - Che cosa si è inventata Queen Sofi!!!

CHE GARA DI SOFIA GOGGIA!! La bergamasca prende velocità nel tratto centrale per poi bruciare Lara Gut al traguardo. È davanti per 11 centesimi e ora va per la tripletta.

18:56 - Ledecka davanti a Marsaglia

Ester Ledecka scalza Francesca Marsaglia dalla settima posizione per un centesimo. Ora è il momento di Sofia Goggia

18:55 - Male le francesi

Tiffany Gauthier e Romane Miradoli fanno segnare i due peggiori crono, a quadi due secondi da Lara Gut. Ora Ledecka, poi Sofia Goggia.

18:47 - Terza Brignone!

Buon terzo posto di Federica Brignone! La migliore nel tratto tecnico, poi però si scompone sul salto e perde qualche decimo di troppo per stare sul tempo di Lara Gut-Behrami. L'azzurra è terza a 42 centesimi di ritardo.

18:44 - Ben ritrovata Gut!

Che gara di Lara Gut-Behrami dopo le due discese anonime (causa problemi di salute) del weekend! Sempre in testa dall'inizio alla fine, la campionessa del mondo fa segnare il miglior tempo per 39 centesimi su Tippler.

Occhio a Lara Gut a Lake Louise: già tre vittorie in Super G

18:42 - Mowinckel seconda

Secondo posto a quasi sei decimi per Ragnhild Mowinckel. La norvegese è stata veloce nel tratto iniziale, poi ha pagato nella parte tecnica fino a guadagnare quanto basta per stare davanti a Francesca Marsaglia. Ora Gut.

18:40 - Male Suter

Corinne Suter scende col freno tirato, troppo in gestione nel tratto più tecnico. L'argento iridato in carica paga un secondo da Tippler.

18:36 - Caduta di Raedler

Si stacca lo sci ad Ariane Raedler! L'austriaca scivola e sbatte sulla porta. Per fortuna nessuna conseguenza per lei, che si rialza immediatamente.

18:35 - Tippler sale in testa

Tamara Tippler approccia bene il primo dosso (punto più critico del tracciato), dove Marsaglia ha sbagliato, e conserva il vantaggio, facendo 61 centesimi meglio.

18:33 - Marsaglia si mette dietro Haaser

Ricarda Haaser perde quasi mezzo secondo nel settore conclusivo, dove è spuntato il sole, e chiude dietro a Francesca Marsaglia di 48 centesimi.

18:31 - Primo crono di Marsaglia

1:19.39 è il tempo di una Francesca Marsaglia non perfetta. Il tracciato è quasi tutto in ombra.

18:25 - Startlist

Francesca Marsaglia sarà la prima a prendere il via. Poi Ricarda Haaser, Tamara Tippler, Ariane Raedler, Corinne Suter, Ragnhild Mowinckel e Lara Gut-Behrami (numero 7).

Brignone partirà col numero 9, Goggia col 14, Curtoni col 17, Melesi col 21, Nicol Delago chiude il gruppo delle migliori trenta.

Rocket-Sofia! Goggia serve il bis, rivivi la sua gara

18:21 - La classifica generale: comanda Shiffrin, Goggia terza

Mikaela Shiffrin ha approfittato dell'assenza della rivale Vlhova per conservare la leadership della generale senza problemi. Finora questo weekend la statunitense ha accumulato soltanto un 26° posto come miglior piazzamento, ma bisogna ricordare che proprio a Lake Louise la fuoriclasse ha conquistato il primo successo della carriera in Super G, nel 2018.

18:17 - Anche Brignone tra le favorite di oggi

Quello che partirà tra pochissimo è il primo Super G femminile della stagione. L'anno scorso Lara Gut ha vinto la coppa di specialità davanti a Federica Brignone. Proprio l'azzurra stasera potrebbe trovare il primo podio della stagione, dopo due discreti risultati in discesa.

Occhio anche all'Austria, molto forte questo weekend e con tanti assi nella manica per il primo successo al femminile.

18:13 - Sofia Goggia protagonista anche oggi?

Sofia Goggia è stata la protagonista assoluta dei primi due giorni in Canada. Che fosse sotto il sole o sotto la neve, la 29enne bergamasca ha strapazzato tutte le avversarie in discesa libera con distacchi siderali. Oggi c'è il Super G, dove lei l'hanno scorso ha commesso qualche passo falso. Ma bisogna ricordare che a Lake Louise "Queen Sofia" ha conquistato il primo podio della sua carriera in questa specialità, terza nel 2016. Arriverà la tripletta?

Run of the day: è ancora un razzo Sofia Goggia

18:05 - Tra poco via al Super G femminile

Buonasera amici di Eurosport! Una domenica sera all'insegna della Coppa del Mondo di sci alpino con il programma invertito rispetto ai giorni precedenti: stavolta a partire per primo sarà il Super G femminile di Lake Louise (ore 18:30), a seguire la discesa libera maschile di Beaver Creek (ore 20:00)

