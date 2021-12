non c'è Mikaela Shiffrin al comando. Al suo posto colei che ha sciato meglio - con le giuste ponderazioni del caso - tra la seconda manche di ieri e la prima di stamattina, ovvero Sara Hector. Per la fuoriclasse statunitense il pokerissimo in gigante nell'altopiano francese non è ancora fallito, dato che si trova al terzo posto a metà gara a 34 centesimi della svedese anche Marta Bassino è della partita per il podio (se non qualcosa di più), quarta a +0.39. Primo piccolo colpo di scena a Courchevel, dove si recupera il gigante annullato a Killington un mese fa. Per la prima volta in questa specialità nella Coppa del Mondo 2021/2022. Al suo posto colei che ha sciato meglio - con le giuste ponderazioni del caso - tra la seconda manche di ieri e la prima di stamattina, ovvero. Per la fuoriclasse statunitense il pokerissimo in gigante nell'altopiano francese non è ancora fallito, dato che si trova al terzo posto a metà gara a 34 centesimi della svedese sul podio nella giornata precedente e alle spalle della beniamina di casa Tessa Worley (seconda in ritardo di 11 centesimi). Distacchi completamente diversi rispetto al gigante femminile di ieri:(se non qualcosa di più), quarta a +0.39.

Hector come un treno: è lei al comando, rivivi la sua manche

Su un tracciato meno complicato ma segnato già con la discesa delle prime atlete, le migliori sette del gruppo di merito sono tutte abbastanza vicine. Apre Hector e chiude Federica Brignone, settima a 93 centesimi. Se la 31enne valdostana riesce a sbloccarsi approfittando di un disegno della seconda manche che parlerà italiano, le speranze di ottenere quel risultato che le è mancato ieri non sono ancora svanite completamente, dato che ballano sei decimi e mezzo dalla zona podio. Chi spera più di tutte in un passo falso delle tre davanti è Marta Bassino, che nonostante non sembra sia scesa al massimo è distante soltanto cinque centesimi dalla terza piazza occupata da Shiffrin. Anche se da Mikaela Shiffrin e da una Sara Hector del genere aspettarsi un errore è fantascientifico.

Bassino cerca il riscatto: è quarta dopo la prima manche

La cuneese - per la prima volta finalmente all'arrivo dopo la prima manche di gigante in questa stagione - dovrà anche guardarsi alle spalle da Petra Vlhova. La slovacca, scesa ancora per prima, è andata leggermente in rotazione in cima, perdendo quei due decimi che la distanziano dall'azzurra. Ma ieri ci ha abituato ad una super seconda manche rimontando fino ad un passo dal podio. Michelle Gisin, dopo il podio della gara precedente, è apparsa in difficoltà, sesta a 81 centesimi.

Da non dimenticare le assenze per Covid di alcune tra le protagoniste ad inizio stagione: in un contesto del genere chissà che spettacolo sarebbe stato con Lara Gut, Alice Robinson e Katharina Liensberger.

Goggia e Curtoni out

Purtroppo le uniche buone notizie in casa Italia finiscono qui. Sofia Goggia ed Elena Curtoni sono uscite anzitempo, incappate in una scivolata. Un vero peccato soprattutto per la bergamasca, che per quel poco che ha fatto vedere in questi giorni ha lasciato sensazioni più che discrete anche tra i pali larghi. Fuori dalle trenta anche le altre italiane.

