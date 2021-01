Cambiano i Paesi, svariano i pendii, ma il risultato finale rimane sempre lo stesso. Sofia Goggia, in discesa, non si batte. Dopo Val d'Isere e Sankt Anton, la bergamasca si prende anche la prima di tre gare veloci in quel di Crans Montana, in barba a una prova accorciata e un manto sporcato dalla nevicata notturna. Con il pettorale numero 9, l'azzurra mette di nuovo in mostra quella magnifica follia controllata, tracciando le sue linee impossibili ma senza mai perdere il controllo. Non domina, stavolta, ma brucia una Ester Ledecka che poco prima aveva messo lì un buon tesoretto per il successo finale. Ma neanche stavolta è bastato. Terza una periodicaBreezy Johnson, sempre in quella posizione nelle quattro discese stagionali. Mica male.