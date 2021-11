Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, sono sempre loro le dominatrici dello slalomfemminile. Dopo la prima manche nella tappa di Coppa del Mondo di Killington, prima gara in Nordamerica per le donne dopo la Federica Brignone, che si qualifica alla seconda manche. , sono sempre loro le dominatrici dello. Dopo lanella tappa di Coppa del Mondo di Killington, prima gara in Nordamerica per le donne dopo la cancellazione del gigante del giorno precedente , il copione resta lo stesso, con la slovacca ancora una volta in testa e la statunitense che insegue a due decimi di distacco. Il podio sembra congelato, con Holdener terza a 58 centesimi e tutte le altre sopra al secondo di distacco dalla leader, ma il discorso per gli altri piazzamenti onorevoli resta ancora apertissimo. Tra le azzurre buone notizie solo per, che si qualifica alla seconda manche.

Vlhova domina la prima manche dello slalom di Killington

Petra Vlhova è in testa dopo la prima manche. Scesa per prima, dopo di lei nessun'altra ha sciato più pulita della slovacca, che ha fatto segnare il miglior intermedio in quasi tutti i settori. Tranne nel tratto finale, dove la più veloce è stata - neanche a dirlo - Mikaela Shiffrin, che invece si è "controllata" sul ripido. La fuoriclasse statunitense sta ancora cercando di eguagliare il record di successi in una singola specialità nello sci alpino, e per riuscirci dovrà fare meglio di 20 centesimi rispetto alla diretta rivale nel suo feudo tra i rapid gates. Sul podio virtuale anche Wendy Holdener, separata di 58 centesimi dalla leader. Per il terzo slalom su tre nella stagione 2020/2021 è in testa dopo la prima manche. Scesa per prima, dopo di lei nessun'altra ha sciato più pulita della slovacca, che ha fatto segnare il miglior intermedio in quasi tutti i settori. Tranne nel tratto finale, dove la più veloce è stata - neanche a dirlo -, che invece si è "controllata" sul ripido. La fuoriclasse statunitense sta ancora cercando di eguagliare il record di successi in una singola specialità nello sci alpino, e per riuscirci dovrà fare meglio di 20 centesimi rispetto alla diretta rivale nel suo feudo tra i. Sul podio virtuale anche Wendy Holdener, separata di 58 centesimi dalla leader.

Tutte le altre inseguitrici sono distanti più di un secondo dal primo posto e quasi mezzo secondo dalla zona podio. Lena Duerr si migliora rispetto alle prime manche di una settimana fa e rappresenta la principale minaccia per il podio (quarta a +1.06), lei che a Levi è stata capace di rimontare dal sesto al terzo posto due volte. Alle sue spalle la campionessa del mondo Katharina Liensberger (+1.24), poi a sorpresa l'atleta di casa Paula Moltzan e la norvegese Kristin Lysdahl. Completano la top-10 Sara Hector (ottava a +1.53), Andreja Slokar (+1.56) e una Michelle Gisin fuori ritmo, decima a +1.66. Insomma, i distacchi dal quarto posto in giù sono piuttosto ravvicinati e la partita per un piazamento onorevole resta ancora aperta nella seconda manche.

Le italiane

Ancora una volta una sola italiana qualificata in seconda manche, esito non sufficiente. A superare il taglio delle trenta stavolta è Federica Brignone con il 26° tempo a poco più di tre secondi di ritardo da Vlhova. E pensare che non doveva nemmeno gareggiare inizialmente. Non ce la fa invece Martina Peterlini (a punti nelle due gare precedenti) per un solo centesimo. Il rammarico è grande per la 24enne trentina, che paga eccessivamente nel piano iniziale. Segnali di miglioramento solo da Lara Mea, 35^ a poco più di un decimo dalla zona punti.

