Ce lo ricorderemo a lungo il gigante di Kranjska Gora del 13 marzo 2021. Il merito è tutto di Marco Odermatt, che indossa il mantello da supereroe, imita i più grandi di sempre della disciplina e domina la gara alla maniera dei fenomeni. Incredulo anche lui subito dopo il traguardo, quando capisce di aver fatto qualcosa di unico. Lo svizzero attacca a tutta nella seconda manche, bruciando una porta dopo l'altra con un ritmo nemmeno avvicinabile da tutta la concorrenza. Sul podio con lui salgono Loic Meillard, primo in mattinata e co-protagonista della doppietta elvetica, e l'austriaco Stefan Brennsteiner. Il successo del classe '97 di Buochs vale oro: la vetta della classifica di specialità è ufficiale, quella generale non sembra più una chimera.

Odermatt stellare, trionfo in gigante: riguarda la gara

La top 10 del gigante

1. Marco ODERMATT (SUI) - 2:12.87 2. Loic MEILLARD (SUI) - +1.06 3. Stefan BRENNSTEINER (AUT) - +1.09 4. Alexis PINTURAULT (FRA) - +1.11 5. Mathieu FAIVRE (FRA) - +1.18 6. Filip ZUBCIC (CRO) - +1.33 7. Henrik KRISTOFFERSEN (NOR) - +1.34 8. Manuel FELLER (AUT) - +1.45 9. Gino CAVIEZEL (SUI) - +1.52 10. Stefan LUITZ (GER) - +1.53

Già, perchè il grande rivale Alexis Pinturault sceglie un approccio più conservativo nella seconda discesa e chiude con un amaro quarto posto. Il suo margine nella Coppa che conta di più è di soli 31 punti, pur avendo due slalom dalla sua tra Kranjska Gora e Lenzerheide. Ma non potrà sbagliare, con fantasmi sinistri che aleggiano sulla sua testa. Torna giù dal podio anche Mathieu Faivre, dopo le faville tra Cortina e Bansko: è quinto. Seguono i rimontanti Filip Zubcic ed Henrik Kristoffersen, poi Manuel Feller, Gino Caviezel e Stefan Luitz a chiudere la top 10. Il migliore degli italiani è Luca De Aliprandini, 15esimo. A punti anche Riccardo Tonetti, 19esimo, e Giovanni Borsotti, 27esimo. Per Odermatt è il quarto successo in Coppa del Mondo, il terzo stagionale. Come detto, domenica è in programma lo slalom speciale, poi si volerà in Svizzera per il gran finale. Apertissimo, come in campo femminile, e chi l'avrebbe detto solo qualche settimana fa?

