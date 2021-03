Lo svizzero Loic Meillard guida la classifica dopo la prima manche del gigante di Kranjska Gora. L’elvetico ha realizzato il miglior tempo (1’05”59) e va a caccia del suo primo successo della carriera in questa specialità. Una prova davvero ottima quella di Meillard, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero due, riuscendo a tenere la velocità elevata lungo tutto il tracciato della Podkoren.

Secondo posto per Alexis Pinturault, staccato di undici centesimi dalla vetta. Una prima manche positiva per il transalpino, che sta duellando con Marco Odermatt per la classifica generale e per quella di gigante. In mezzo ai due rivali, però, c’è l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.52), che ha preceduto lo svizzero (+0.61), quarto e dunque obbligato alla rimonta.

Quinta posizione per il francese Mathieu Faivre (+0.64) davanti allo svizzero Gino Caviezel (+0.83) e al tedesco Alexander Schmid (+0.88). Completano la top-10 il croato Filip Zubcic (+0.93), il francese Thibaut Faivrot (+1.01) e l’austriaco Manuel Feller (+1.16).

Prima manche deludente per gli azzurri. Riccardo Tonetti è stato il migliore, ma ha accusato un ritardo di oltre un secondo e mezzo (+1.70). Luca De Aliprandini ha sprecato la grande occasione di partire con il pettorale numero uno, non trovando mai il feeling con la pista e finendo a 2.04 da Meillard. Più indietro ancora Giovanni Borsotti (+2.19).

Meillard impeccabile, tutti in riga nella prima manche

