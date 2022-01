Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino femminile si trasferisce a Kranjska Gora (Slovenia) per due gare in programma nel weekend dell’8-9 gennaio (sostituiscono le sabato con un gigante, mentre domenica andrà in scena uno slalom (in entrambi i casi la prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30). La2021-2022 di(Slovenia) per due gare in programma nel(sostituiscono le prove originariamente in programma a Maribor ): si incomincia(in entrambi i casi la prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30).

L’Italia punta a essere protagonista in terra balcanica, in particolare tra le porte larghe. A guidare la pattuglia azzurra saranno Marta Bassino (detentrice della Sfera di Cristallo di specialità), Sofia Goggia (in lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale) ed Elena Curtoni.

Ad

Zagabria Vento, nebbia, ma soprattutto neve brutta: slalom maschile cancellato 3 ORE FA

Brignone non convocata: guai al tendine d'Achille

Non ci sarà invece Federica Brignone. La valdostana, in questa stagione vincitrice del superG di St. Moritz e quarta nel gigante di Lienz disputato lo scorso 28 dicembre, ha accusato una leggera infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. La Fisi comunica che l’azzurra è al lavoro in vista del fine settimana di Zauchensee: il 15-16 gennaio sono in programma una discesa e un superG.

Marta Bassino serba bei ricordi su queste nevi, dove vinse per ben due volte nel gennaio 2021. A completare la rosa per il gigante saranno Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e Roberta Midali. In slalom vedremo invece Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, Vivien Insam, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler.

CONVOCATE ITALIA GIGANTE E SLALOM KRANJSKA GORA:

GIGANTE:

Marta Bassino

Elena Curtoni

Ilaria Ghisalberti

Sofia Goggia

Roberta Melesi

Roberta Midali

SLALOM:

Lara Della Mea

Anita Gulli

Vivien Insam

Sophie Mathieu

Marta Rossetti

Vera Tschurtschenthaler

Brignone rimonta nella seconda manche, è quarta

Zagabria Cancellato lo slalom maschile, si recupera giovedì 3 ORE FA