è stata vinta da una splendida Sofia Goggia che, in un colpo solo, ha conquistato il quarto successo consecutivo sulla pista denominata Men's Olympic Downhill e il 18° complessivo in carriera. Una prova davvero eccellente per la bergamasca che, tuttavia, ha dovuto piegare la resistenza di Corinne Suter e Cornelia Huetter che si sono classificate, rispettivamente, a soli 4 e 6 centesimi di distacco. Una conferma di come il livello in questa disciplina si sia davvero alzato e che, mai come in questa annata, ogni successo sarà davvero da sudare fino all'ultimo millimetro. La discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023

Goggia sul podio, risuona l'inno di Mameli a Lake Louise

Goggia sulla gara: "Prestazione non perfetta, ci sono ancora margini"

Al termine della sua gara, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai taccuini del sito ufficiale della FISI: “Sono molto contenta del risultato, soprattutto perchè la mia prestazione non è stata perfetta. Partire con una vittoria è splendido. Come si è visto in pista ci sono alcuni punti dove è certamente possibile migliorare, sono stata imprecisa in alcuni tratti ed è chiaro che ci sono margini per crescere ulteriormente, anche se sappiamo che la perfezione non esiste. Del resto eravamo alla prima gara e c’era tanta voglia di cominciare”.

Goggia: "Disperazione dopo Cortina, a Pechino gran supporto dall'Italia"

