Christian Hirschbuehl che, forse approfittando del leggero vantaggio sulla pista rossa nella seconda manche in tutti i turni, conquista la sua prima vittoria in carriera davanti a Dominik Raschner, al suo primo podio. È doppietta austriaca davanti al proprio pubblico. Terzo posto per Atle Lie McGrath, che beffa nella small final Henrik Kristoffersen, quarto. Unico italiano in gara Alex Vinatzer, 13° e fuori agli ottavi. Così come al femminile ieri , anche il parallelo maschile di Lech regala tante "prime volte" in questa Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Stavolta tocca a

Hirschbuehl vince a sorpresa il parallelo di Lech

La cronaca della gara

Il primo colpo di scena arriva già nelle qualificazioni della mattinata: Alexis Pinturault, uno dei pochi big iscritti, inforca e viene escluso dai 16 partecipanti della gara pomeridiana. Il detentore della sfera di cristallo si era presentato per intascare punti importanti sui diretti rivali per la Coppa del Mondo generale, invece torna a mani vuote mentre gli altri si sono preservati in vista delle prossime gare.

Dominik Raschner, a sorpresa il più veloce di tutti nelle qualificazioni, continua ad imporre il suo dominio anche nel tabellone a eliminazione diretta: l'austriaco passa agevolmente ottavi, quarti e semifinali, approfittando in tutti e tre i casi di un'uscita di pista degli avversari nella seconda manche, ma in tutti i casi stava mantenendo la testa. Sembra tutto facile anche nella finale per il primo posto, fin quando non deve fare i conti con le incredibili rimonte del connazionale Christian Hirschbuehl e una pista blu che col tempo rallenta gli atleti. Si accentua così la differenza, fino a ieri minimale, tra i due tracciati e ad approfittarne è proprio il 31enne austriaco che partiva con un pettorale alto.

Hirschbuehl è comunque bravo a non darsi per perso ogni volta dopo la sconfitta della prima manche. Meritate le rimonte sulla testa di serie Zan Kranjec agli ottavi e Trevor Philp ai quarti, un po' meno quelle su Kristoffersen in semifinale e Raschner nella sfida che gli vale il primo successo in carriera (il suo miglior risultato in Coppa del Mondo era finora un 4° posto), dove partiva in entrambe con il massimo svantaggio possibile (50 centesimi) nella seconda manche. Ma ormai questo è il parallelo, forse per fortuna primo e unico della stagione di sci alpino la leadership della classifica generale condivisa con Marco Odermatt (primo nel gigante d'apertura di Sölden e oggi assente).

Se è derby austriaco nella big final, la sfida per il terzo posto è tutta norvegese, con Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen. Quest'ultimo sembrava aver dato migliori impressioni nelle discese precedenti, invece viene battuto dal più giovane, che sale così sul podio per la seconda volta in carriera dopo il secondo posto nel gigante di Alta Badia undici mesi fa.

1. C. HIRSCHBUEHL (AUT) 2. D. RASCHNER (AUT) 3. A.L. MCGRATH (NOR) 4. H. KRISTOFFERSEN (NOR) 5. T. PHILP (CAN) 6. A. PERTL (AUT) 7. E. READ (CAN) 8. S. HADALIN (SLO) 13. A. VINATZER (ITA)

Gli azzurri

L'unico italiano a qualificarsi alla fase al vero e proprio evento è Alex Vinatzer. Il 22enne altoatesino affronta un ottavo di finale ostico contro il Erik Read e, dopo aver perso la prima manche per poco più di un decimo, riesce a concludere il secondo round a pari merito con il canadese. Purtroppo però l'azzurro è eliminato per il peggior tempo delle qualificazioni, terminando così la gara ufficialmente al 13° posto. Tra gli altri azzurri partecipanti, l'unico ad andare a punti insieme a Vinatzer è Simon Maurberger col 26° tempo complessivo.

