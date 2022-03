ha saputo ottenere un risultato di lusso dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 tra le porte larghe. Ora la nostra portacolori si lancia con convinzione per gli ultimi appuntamenti di questa intensa stagione agonistica, che culminerà con le Finali di Courchevel/Meribel. Federica Brignone ha conquistato uno splendido secondo posto nel gigante di Lenzerheide , prova valida per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino. L’azzurra si è distinta sulle nevi svizzere, dove ha inscenato una bella rimonta nella seconda manche ed è riuscita a salire sul podio. Un bel risultato per la valdostana, che ieri aveva vinto la Sfera di Cristallo in superG e oggi. Ora la nostra portacolori si lancia con convinzione per gli ultimi appuntamenti di questa intensa stagione agonistica, che culminerà con le Finali di Courchevel/Meribel.

Brignone donna da seconde manche: 2ª in gigante, rivivi la prova

Federica Brignone, che ha chiuso a 29 centesimi di ritardo dalla francese Tessa Worley, ha analizzato la sua prestazione attraverso i microfoni della Fisi: "Dopo tutti i quarti posti di questa stagione, sempre per una questione di centesimi, ed il podio olimpico sono veramente contenta di questo risultato. Ero molto distante dopo la prima manche e avevo bisogno di una grande seconda run, ho osato. Finalmente mi sento più libera, son partita nella prima tesa ma mi sono detta che avrei dovuto godermela, andare a tutta e son riuscita a sentirmi libera. Ho provato ad attaccare, a sentire i miei sci attaccati alla neve ed è venuto come volevo".

L’azzurra ha proseguito: “Dedico il podio ai miei tifosi che son potuti tornare a seguirci, a coloro che si son svegliati di notte per le Olimpiadi ma soprattutto a me, mio fratello e il mio skimen per una stagione straordinaria. Aggiungo una dedica per tutti quelli che mi hanno aiutato nel nostro lavoro, alla squadra, e devo ringraziarli perché questi risultati sono merito soprattutto loro. Io metto fuori i bastoni e finalizzo, ma il lavoro è generale”.

