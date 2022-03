Lenzerheide (Svizzera), va in scena il gigante femminile: sarà ancora Sara Hector la donna da battere? Chi avrà la meglio tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nella lotta per la classifica generale? Federica Brignone e Marta Bassino riusciranno a salire sul podio? A Kvitfjell (Norvegia), c'è invece il Super G maschile. Sarà ancora sfida tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt? Dominik Paris sarà della partita dopo la vittoria in discesa? La terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 si chiude con due gare che promettono spettacolo. A(Svizzera), va in scena il: sarà ancora Sara Hector la donna da battere? Chi avrà la meglio tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nella lotta per la classifica generale? Federica Brignone e Marta Bassino riusciranno a salire sul podio? A(Norvegia), c'è invece il. Sarà ancora sfida tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt? Dominik Paris sarà della partita dopo la vittoria in discesa?

10:07 - Bassino esce

Nooooooooo! Marta Bassino fuori da poche curve! L'azzurra perde la linea e inforca una porta. Questa non ci voleva...

10:05 - Worley attaccata a Shiffrin

Ottima manche di Tessa Worley, in luce verde per tutta la gara e seconda per appena cinque centesimi sul traguardo.

10:04 - Brignone rischia

Che rischio per Federica Brignone! Dopo un primo settore in difesa, l'azzurra si inciampa e resta nel tracciato con un guizzo. Gara a fasi alterne per lei, bene nella parte centrale, ma con un errore importante nel finale. Paga 89 centesimi da Shiffrin.

10:03 - Vlhova fuori!

Attenzione, attenzione! Petra Vlhova fuori! La slovacca si inclina in una curva verso destra, tocca con lo scarpone ed esce dal tracciato! Uscita pesantissima in ottica classifica generale!

10:02 - Shiffrin non male

Mikaela Shiffrin "scoda" un po' nella parte alta, ma è protagonista di una prova abbastanza pulita. La statunitense chiude in 1:01.22.

10:01 - Non parte Lara Gut

La prima a scendere sarà Mikaela Shiffrin, visto che Lara Gut-Behrami non parte.

9:47 - Hector comanda la classifica di specialità

Sara Hector è stata quasi ingiocabile in questa stagione in gigante e comanda la classifica di disciplina con 426 punti. Seguono Tessa Worley con 367, Mikaela Shiffrin con 361, Petra Vlhova con 331 e Marta Bassino con 196.

9:38 - Le italiane

Sono sette le italiane al via di questo gigante. Questi i loro pettorali di partenza: 4 Federica Brignone, 6 Marta Bassino, 17 Elena Curtoni, 39 Karoline Pichler, 40 Roberta Midali, 42 Roberta Melesi, 44 Asja Zenere.

9:34 - Terzultimo gigante femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata con la Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte con la prima manche del gigante femminile di Lenzerheide, terzultima prova stagionale in questa disciplina.

