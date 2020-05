Malagò: "C'è la volontà di spostare i Mondiali di sci di Cortina dal 2021 al 2022"

Ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa, il presidente del Coni anticipa una richiesta che potrebbe essere ufficializzata nella giornata di lunedì dal presidente della Fisi Flavio Roda: "Si tratta di una scelta di buon senso". I Mondiali di Cortina si terranno quindi subito dopo i Giochi invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022.

Il Coni e la Fisi (la Federazione italiana sport invernali) chiederanno ufficialmente di spostare i Mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo da febbraio 2021 a marzo 2022. Lo ha annunciato in diretta televisiva il presidente del Coni Giovanni Malagò, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio e in onda su Raidue. I Mondiali si sarebbero dovuti disputare dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno. La richiesta ufficiale - secondo quanto precisato dallo stesso Malagò - dovrebbe essere inoltrata alla Fis nella giornata di lunedì dal numero uno della Fisi Flavio Roda.

"Una scelta di buon senso"

"Si tratta di una scelta di buon senso, anche se occorre ricordare che nel 2022 sono in programma anche le Olimpiadi invernali di Pechino", il commento di Malagò. Per Cortina, in vista dei Giochi invernali del 2026 che la vedranno co-protagonista insieme a Milano, i Mondiali 2021 rappresentano una sorta di banco di prova in vista dell'appuntamento a cinque cerchi. Rimarrà da capire come sarà possibile organizzare due eventi così importanti in un arco di tempo così ristretto: le Olimpiadi invernali di Pechino si disputeranno dal 4 al 20 febbraio 2022.

