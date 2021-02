Quarto posto per la statunitense Paula Moltzan, che elimina Stephanie Brunner e la favorita Wendy Holdener prima di cedere nel finale prima a Liensberger e poi a Worley. Federica Brignone alla fine è sesta dietro a Tina Robnik e furiosa per il già citato regolamento. Come Lara Della Mea, anche Laura Pirovano non aveva superato le qualificazioni, fatali pure per super big come Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami. Erano assenti Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin. In campo maschile il successo va a Mathieu Faivre, uno dei pochissimi a difendersi alla grande anche sul tracciato blu. Il francese supera il finlandese Samu Torsti, l'austriaco Fabio Gstrein, il tedesco Alexander Schmid e il croato Filip Zubcic nella sfida per l'oro. Bronzo a Loic Meillard, già terzo in combinata e che aveva segnato il miglior crono in qualifica. L'unico azzurro alla fase finale era Luca De Aliprandini, che si ferma ai quarti contro Schmid e non senza rimpianti. Giornata di riposo per Alexis Pinturault, mancava anche Henrik Kristoffersen. L'Italia entra così nel medagliere di Cortina, cancellando un fastidioso zero. Un successo che dà morale in vista delle gare tecniche in arrivo, a Marta Bassino e all'intera pattuglia azzurra. Intanto, si riparte mercoledì con il Team Event dove siamo bronzo uscente. Prevista l'assenza di tanti big, prima che gigante e slalom chiudano le danze tra giovedì e domenica.