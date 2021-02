Niente da fare, il Mondiale di sci alpino a Cortina non riesce proprio a partire. Dopo la cancellazione della combinata femminile prevista per lunedì e il posticipo del Super G maschile, anche il Super G femminile deve alzare bandiera bianca. Fatale la fitta nebbia calata sulla parte alta dell'Olimpia delle Tofane, che ha reso impossibile gareggiare in questo teorico Day 2 della rassegna iridata.