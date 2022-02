La manche di discesa viene vinta in scioltezza da Aleksander Aamodt Kilde, ma il guadagna quotazioni il canadese James Crawford, che sa difendersi discretamente in slalom. Con Brodie Seger in top-3, i primi specialisti tra i pali stretti sono i due austriaci Johannes Strolz e Marco Schwarz, rispettivamente quarto e quinto, staccati di meno di un secondo. Inizio quasi scioccante per una combinata maschile di sci alpino caratterizzata da poche presenze., ma il bronzo del Super G ha poco vantaggio per sperare in un'altra medaglia. Alle sue spalle per due centesimi, che sa difendersi discretamente in slalom. Con Brodie Seger in top-3,, rispettivamente quarto e quinto, staccati di meno di un secondo.

Non sono mancati tuttavia i colpi di scena, che riguardano due papabili per le medaglie in questa specialità, i quali hanno sottovalutato la discesa commettendo due gravi errori. Rischia così di sfumare il primo oro olimpico in carriera per Alexis Pinturault, distante quasi due secondi; mentre Loic Meillard è già fuori dal discorso per le prime posizioni (+2.79), regalando un posto sul podio a qualche outsider.

Ad

Pechino 2022 Pinturault deludente in discesa, è staccato di quasi due secondi UN' ORA FA

Kilde al comando dopo la discesa, ma non fa il vuoto

Doveroso fare delle considerazioni in merito alla classifica a metà gara. Resta attorno al secondo di ritardo dalla coppia composta da Kilde e Crawford anche Justin Murisier, che riceve il "testimone" della medaglia possibile medaglia in casa Svizzera dalle mani del connazionale Meillard ed è il terzo slalomista nella graduatoria di discesa dopo gli austriaci. La principale minaccia per il 30enne elvetico è rappresentata proprio da Pinturault, anche se lontano 90 centesimi.

Pinturault delude

A proposito del transalpino, partito da grande favorito e che invece si è complicato la vita anche solo per una medaglia: fare meglio di oltre un secondo in slalom rispetto a Johannes Strolz (che ha vinto una gara in questa stagione) e di 97 centesimi su Marco Schwarz (anche se quest'ultimo non sembra ancora al top della condizione) rappresenterebbe una vera e propria impresa. Senza dimenticare con un passivo di +1.92 rischia di rimanere dietro persino all'attuale leader della gara. Da valutare inoltre la tenuta della pista: non c'è l'ordine inverso nella seconda manche come nelle altre discipline tecniche, dunque Pinturault parte per 11°, molto più in là rispetto agli altri pretendenti per l'oro.

Pinturault deludente in discesa, è staccato di quasi due secondi

Nessuna speranza per Innerhofer

L'unico italiano a prendere parte alla prova è Christof Innerhofer: il 37enne di Gais taglia il traguardo per la prima volta a Pechino 2022, ma già distante di oltre un secondo (7° a +1.07) e alle spalle di almeno tre slalomisti, rendendo già vano quel briciolo di speranza prima del cancelletto di partenza.

La top-10 dopo la discesa

1. A.A. KILDE (NOR) 1:43.12 2. J. CRAWFORD (CAN) +0.02 3. B. SEGER (CAN) +0.42 4. J. STROLZ (AUT) +0.75 5. M. SCHWARZ (AUT) +0.95 6. J. MURISIER (SUI) +1.02 7. C. INNERHOFER (ITA) +1.07 8. B. THOMPSON (CAN) +1.27 9. J. ZABYSTRAN (CZE) +1.42 10. R. HAASER (AUT) +1.51

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Kilde al comando dopo la discesa, ma non fa il vuoto 2 ORE FA