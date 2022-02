Matthias Mayer che, dopo Sochi 2014 e PyeongChang 2018, anche a Pechino 2022 non vuole essere da meno e conquista la terza medaglia d'oro in carriera (a meno di 24 ore dal rifila oltre sei decimi al favorito e fino a quel momento in testa Aleksandre Aamodt Kilde, bronzo al termine. Si mette in mezzo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, sorprendente argento per un'incollatura da Mayer. Fuori di scena a sorpresa gli elvetici Marco Odermatt e Beat Feuz, così come da incubo la prestazione degli azzurri: il meno peggiore è Matteo Marsaglia, staccato di oltre due secondi; non pervenuti Dominik Paris (il più lento del gruppo dei trenta) e Christof Innerhofer (caduto). Fuoco e fiamme nel Super G olimpico maschile. Sbuca fuori l'animale da grandi appuntamenti ogni quattro anni che c'è dentro a(a meno di 24 ore dal bronzo in discesa libera ), difendendo così l'oro in supergigante alle Olimpiadi Invernali. Miracolo del 31enne austriaco nel tratto finale in scorrimento, dove. Si mette in mezzo lo statunitenseper un'incollatura da Mayer., così come: il meno peggiore è Matteo Marsaglia, staccato di oltre due secondi; non pervenuti Dominik Paris (il più lento del gruppo dei trenta) e Christof Innerhofer (caduto).

Il podio

Se i primi due ori erano arrivati quasi a sorpresa, il terzo è forse il più memorabile per Matthias Mayer. Anche perché neanche il tempo di partire che l'austriaco sfiora il patatrac, quando perde gli appoggi e rischia di aprire il cancelletto senza spinta, ma per fortuna si salva in extremis, può riprendere la rincorsa e buttarsi a tutta velocità. Un imprevisto che non gli fa perdere la concentrazione, anzi, sembra dargli una carica aggiuntiva. Miracoloso poi il 31enne austriaco da metà in giù: in luce rossa di un paio di decimi rispetto a Kilde, interpreta strategicamente il ripido per avere chilometri orari in più e mollare gli sci negli ultimi secondi. Risultato: da +0.23 a -0.42. Il coniglio dal cilindro che gli permette di raggiungere Alberto Tomba, Toni Sailer e Jean Claude Killy tra gli atleti con tre titoli olimpici. Meglio di lui tra gli uomini solamente Kjetil Andre Aamodt, con cui da oggi condivide il primato di aver difeso l'oro nel Super G maschile.

Ma Mayer non è il più veloce nell'ultimo settore. Una volta infiammata la gara, ci pensa Ryan Cochran-Siegle ad alimentare il fuoco, facendo segnare un tempo peggiore di soli 4 centesimi, rimontando quasi completamente uno svantaggio di tre decimi a metà tracciato nei confronti di colui che è sceso ai limiti della perfezione. È ancora argento per gli Stati Uniti in questa specialità, che hanno collezionato sei medaglie senza mai trovare quella del metallo più pregiato.

Sfata la maledizione del podio in un grande evento Aleksander Aamodt Kilde, terzo con un distacco non veritiero rispetto a quanto dimostrato in gara. La Norvegia si conferma avere qualcosa in più in questa specialità, piazzando ai piedi del podio Adrian Smiseth Sejersted, uno dei tanti scandinavi reduci da un infortunio la stagione precedente. Per questa nazionale si tratta della nona medaglia in un evento piuttosto giovane, dato che si è disputato per la decima volta nella storia delle Olimpiadi Invernali.

La top-10

1. M. MAYER (AUT) 1:19.94 2. R. COCHRAN-SIEGLE (USA) +0.04 3. A.A. KILDE (NOR) +0.42 4. A.S. SEJERSTED (NOR) +0.74 5. V. KRIECHMAYR (AUT) +0.76 6. J. CRAWFORD (CAN) +0.85 7. R. BAUMANN (GER) +1.16 8. A. SANDER (GER) +1.27 9. B. GIEZENDANNER (FRA) +1.32 10. T. PHILP (CAN) +1.40

Marco Odermatt. Ma il Profondo rosso per la Svizzera, che nutriva grandi speranze di conquistare il primo oro olimpico nella storia di questa specialità, puntando tutto su. Ma il leader della Coppa del Mondo si fa prendere troppo dalla foga sul cambio di pendio, perde il ritmo e viene sparato dritto. Per fortuna evita l'impatto con le reti, ma per lui si tratta di una cocente delusione, dato che si presentava tra i principali candidati per detronizzare Mayer. Il fresco oro in discesa Beat Feuz invece non conferma l'argento di quattro anni prima, anche lui senza giungere al traguardo.

Gli italiani

Prestazione da incubo anche per la nazionale italiana, lontanissima dalle posizioni che contano. Il miglior piazzamento è il 18° posto di Matteo Marsaglia, distante quasi due secondi dalla zona medaglie. Delusione totale per Dominik Paris, solo 21° (+2.68) dopo l'amaro sesto posto in discesa, che significa un'altra edizione a bocca asciutta, anche se senza quell'infortunio a metà quadriennio, probabilmente staremmo parlando di altro. Torna a casa con due gare senza aver visto il traguardo Christof Innerhofer, che si stende sul tratto più tecnico. Fuoco e fiamme, dicevamo: quelle che divampano nel settore maschile in questo momento. Ci dovranno pensare gli uomini delle discipline tecniche a spegnerle, a partire da Luca De Aliprandini, nel gigante di fine settimana.

