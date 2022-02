le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono già iniziate di fatto anche prima prova cronometrata della discesa maschile. Prime sensazioni sulla "Rock" di Yanqing: diversi atleti tagliano la pista, tra cui il leader Stefan Rogentin, nettamente in vantaggio su Christof Innerhofer, terzo a 26 centesimi, preceduto a sorpresa dallo spagnolo Adur Etxezarreta. Destano buone sensazioni James Crawford (il più veloce tra quelli che non hanno saltato porte), Aleksander Aamodt Kilde e, nella seconda parte del tracciato, anche Dominik Paris (27°). L'altro azzurro, Matteo Marsaglia, chiude 21°. C’è spazio anche per il ritorno sugli sci di Kjetil Jansrud, Anche se mancano diverse ore alla cerimonia d'apertura,di fatto anche nello sci alpino , con la. Prime sensazioni sulla "Rock" di Yanqing: diversi atleti tagliano la pista, tra cui, nettamente in vantaggio su, preceduto a sorpresa dallo spagnolo Adur Etxezarreta. Destano buone sensazioni James Crawford (il più veloce tra quelli che non hanno saltato porte), Aleksander Aamodt Kilde e, nella seconda parte del tracciato, anche Dominik Paris (27°). L'altro azzurro, Matteo Marsaglia, chiude 21°. C’è spazio anche per recuperato in tempi record dalla rottura del crociato subita in caduta a Beaver Creek lo scorso dicembre.

Innerhofer, numero e terzo tempo in prova

Pechino 2022

Il tracciato

Il primo allenamento permette non solo agli atleti, ma anche agli appassionati, di conoscere per la prima volta la Rock” di Yanqing: 3,1 km di pista tecnica, dura, caratterizzata da un pendio poco ripido, ma molti dossi e curve in stile velodromo di ciclismo. La più grossa difficoltà in questa prova è emersa sul primo salto, dopo circa mezzo minuto di discesa. C’è una porta cieca in uscita, se si vola nella direzione sbagliata si finisce fuori, perciò bisogna interpretare alla perfezione la curva prima del salto, senza perdere troppa velocità, altrimenti si pagano centesimi preziosi. Il resto del percorso è molto tortuoso, con un finale in scorrevolezza. Il tutto si completa in poco meno di un minuto e 45 secondi.

La classifica della prova cronometrata

Senza considerare i tagli di pista, il miglior tempo lo fa segnare l'elvetico Stefan Rogentin. Secondo a sorpresa, anche se non indicativo, lo spagnolo Etxezarreta ad 8 centesimi. A poco più di due decimi e mezzo c'è subito un azzurro, Christof Innerhofer, che nonostante abbia saltato una porta sembra essersi trovato a proprio agio. Distacchi molto ravvicinati con Matthieu Bailer (quarto, dietro di un centesimo) e il canadese James Crawford, il migliore tra quelli che non sono andati fuori pista. A seguire il tedesco Simon Jocher (6° a +0,39), Aleksander Aamodt Kilde (+0.41), Loic Meillard e Romed Baumann (ex-aequo a +0.45). Chiude la top-10 il migliore degli austriaci, Max Franz.

Gli azzurri

Christof Innerhofer regala subito un gran brivido sul primo salto, affrontato in spaccata al volo e atterrato su uno sci solo. Gran numero, anche se non infila la porta. Bene sul resto del tracciato, dove mantiene il vantaggio accumulato grazie al taglio di pista. Al traguardo è primo, in seguito il suo tempo viene battuto soltanto da Rogentin ed Etxezarreta.

Sceso col pettorale numero 3 e pochissimi riferimenti, Dominik Paris chiude con un ritardo di un secondo e mezzo abbondante su Rogentin, ma è il primo a non saltare la porta sul salto iniziale. L’azzurro decide di rimanere in pista a costo di perdere tanta velocità e pagare un secondo di ritardo sul tratto centrale, dove è difficile aumentare chilometri orari. Recupera qualcosa invece nella parte finale in scorrimento, che si addice meglio alle sue caratteristiche.

Matteo Marsaglia invece interpreta il primo salto in un modo tutto suo, ma troppo largo in entrata dalla curva. Il 36enne piemontese taglia il traguardo staccato di 1"63.

