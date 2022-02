E' tutto pronto per lo spettacolo della discesa libera maschile a Pechino 2022. Sulla pista di Yangqing si disputerà la prima gara di sci alpino per questa edizione dei Giochi. La gara è in programma domenica 6 febbraio alle 4, ora italiana. Si arriva all’appuntamento dopo aver disputato due prove cronometrate su una pista sconosciuta agli atleti fino a pochi giorni fa. L'Italia schiera tre pedine: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Scopriamo insieme l'ordine di partenza dei 42 pettorali.