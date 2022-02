Sci Alpino

Olimpiadi Invernali, Federica Brignone, bronzo da favola: il mini-movie dell'impresa in combinata

PECHINO 2022 - Dopo l'argento nello slalom gigante, un'altra medaglia in questa rassegna a cinque cerchi per Federica Brignone che finisce alle spalle di due svizzere, Michelle Gisin e Wendy Holdener. Per la valdostana arriva la terza medaglia olimpica, che la consacra nel gotha dello sci italiano.

00:02:30, un' ora fa