Inoltre la valdostana ha fatto segnare un importante record di longevità, salendo sul podio a 31 anni e 208 giorni. Nel gigante femminile, nessun'altra è stata capace alla sua età di vincere una medaglia. Ma analizziamo nel dettaglio tutti i numeri dell'argento olimpico.

I numeri di Federica Brignone

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2020, Federica Brignone ha centrato il 50° podio della carriera tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi, oltre alla terza medaglia in un grande evento, sempre in gigante. In passato infatti Fede si è messa al collo l'argento nella rassegna iridata di Garmisch 2011 e il bronzo ai Giochi Olimpici Invernali 2018.

Resta l'italiana più vincente della storia in Coppa del Mondo (19 vittorie), anche se nei grandi appuntamenti non ha ancora trionfato. Ma a Pechino 2022 ha ancora la possibilità di sfatare questo tabù in Super G (in programma il prossimo venerdì 11 febbraio).

Il record di longevità di Brignone

Come già detto, Federica Brignone è diventata la donna più anziana a conquistare una medaglia nel gigante, a quasi 32 anni. Allargando il cerchio a tutti gli sciatori italiani capaci di salire sul podio alle Olimpiadi, soltanto Zeno Colò, oro ad Oslo 1952 in discesa libera maschile e primo campione olimpico azzurro nella storia di questo sport, è stato capace di spingersi per pochi giorni in più avanti con l'età, a 31 anni a 231 giorni.

Federica Brignone con l'argento olimpico sul podio, Getty Images Credit Foto Eurosport

Sul podio alle Olimpiadi per due edizioni consecutive

L'argento di Brignone vale la 33^ medaglia italiana nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali, ripartite in 14 ori, 10 argenti e 9 bronzi. Il settore femminile sale così a quota 16, di cui cinque tra le porte larghe. Soltanto lo sci di fondo ha un bottino più sostanzioso (35 podi).

Come detto in precedenza, Federica Brignone è salita sul podio a cinque cerchi nella stessa gara per la seconda edizione consecutiva, impresa riuscita in passato solamente ad altri tre italiani: Gustav Thöni (doppio argento nel 1972 e 1976 in slalom), Alberto Tomba (oro in gigante nel 1988 e 1992, oltre ai due argenti tra il 1988 e il 1992) eDeborah Compagnoni (doppietta, sempre in gigante, a Lillehammer 1994 e Nagano 1998).

