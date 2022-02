Si diceva che da questa pista venivano fuori i signori discesisti, e in effetti così è stato. Non è un caso quindi se Beat Feuz entra nella leggenda a Pechino 2022, firmando il grande slam dello sci alpino - se così si può definire - con l'oro olimpico come ultimo tassello di una carriera costellata di successi e coppe. Cannonball trema fino alla discesa di Johan Clarey, argento per un solo decimo e a 41 anni il più longevo a medaglia nello sci alpino. E come al solito quando si parla di Olimpiadi, Matthias Mayer cala l'asso nella manica, bronzo ma molto attaccato a Feuz. Per gli italiani sfuma il sogno di una medaglia alla prima occasione utile nello sci alpino, nonostante Dominik Paris si trovasse in vantaggio nella prima metà del tracciato, chiudendo sesto a mezzo secondo.

Ad

Pechino 2022 Feuz magistrale, l'oro in discesa è suo! Rivivi la gara UN' ORA FA

Feuz magistrale, l'oro in discesa è suo! Rivivi la gara

Spettacolo su una pista "Rock" di Yanqing che nasconde numerose trappole nonostante il vento dia una tregua dopo lo spostamento della gara il giorno precedente . Tanta incertezza sull'esito finale, anche perché i pretendenti per la medaglia erano tanti, a partire da Vincent Kriechmayr, che apre le danze ma si fa subito sorprendere dalla velocità del tracciato. Non è l'unico, infatti il suo crono resta il più basso per diverso tempo, fin quando il suo connazionale Matthias Mayer non tira fuori l'asso nella manica, un classico alle Olimpiadi Invernali. Tuttavia al campione di Sochi 2014 manca qualcosa nel tratto finale in scorrevolezza per realizzare la gara perfetta.

Partito "in sordina" in questa stagione rispetto a come siamo stati abituati a vederlo, a Beat Feuz importava solo conquistare l'unico metallo che mancava alla sua collezione, dopo l'argento in Super G e il bronzo in discesa quattro anni prima. Così è stato, con una gara delle sue suggellata proprio dal sorpasso finale su Mayer all'ultimo settore, staccandolo di 16 centesimi. In mezzo c'è spazio per Johan Clarey, che da ultraquarantenne in poche settimane ottiene due piazzamenti d'onore in due dei contesti più importanti per un discesista: prima il secondo gradino del podio di Kitzbühel, poi l'argento olimpico. Una carriera sbocciata in ritardo che non tramonta mai: ora è il più anziano sul podio in Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi nello sci alpino.

La top-10

svanisce il sogno di James Crawford, che realizza la miglior prestazione della carriera, ma si deve accontentare del quarto posto per una manciata di centesimi. Chi invece resta deluso a mani vuote è il principale favorito della gara, Aleksandre Aamodt Kilde, che non approfitta del vantaggio di Con la medaglia a sorpresa di Clarey, che realizza la miglior prestazione della carriera, ma si deve accontentare del quarto posto per una manciata di centesimi., che non approfitta del vantaggio di aver svolto una prova in più rispetto a molti altri e, forse preso dall'emozione, commette diverse sbavature che lo escludono addirittura dal discorso podio subito dopo le discese del canadese e del vincitore.

Paris discreto, ma non basta per il podio: rivivi la gara

Buona nel complesso la prova di Dominik Paris, in vantaggio di quasi tre decimi nella prima parte del tracciato. Ancora una volta all'azzurro sfuma la medaglia olimpica per qualche decimo, quel po' che ha perso nel tratto più tecnico. Da valutare se fa meno male il sesto posto odierno rispetto a quell'amaro quarto in Corea del Sud. Resta alle spalle di Domme il leader della classifica generale di Coppa del Mondo Marco Odermatt, anche se le vere Olimpiadi per lui devono ancora iniziare. I grandi nomi sono tutti lì, anche se è un peccato non aver rivisto il grande Kjetil Jansrud dopo la convocazione a distanza di pochissimi mesi dalla rottura del crociato, ma il norvegese ha deciso di dare forfait poco prima dell'inizio della gara. Dunque per la prima volta dopo tre edizioni, e la seconda nelle ultime otto, un norvegese non conquista la medaglia nella loro gara da cinque stelle.

1. B. FEUZ (SUI) 1:42.69 2. J. CLAREY (FRA) +0.10 3. M. MAYER (AUT) +0.16 4. J. CRAWFORD (CAN) +0.23 5. A.A. KILDE (NOR) +0.51 6. D. PARIS (ITA) +0.52 7. M. ODERMATT (SUI) +0.71 8. V. KRIECHMAYR (AUT) +0.76 9. M. FRANZ (AUT) +0.83 10. B. KLINE (SLO) +1.06

Gli altri italiani

Christof Innerhofer, motivo per cui ci si potesse aspettare un exploit per tornare sul podio otto anni dopo l'ultima volta che ci era salito in discesa libera. Invece il 37enne di Gais viene colto di sorpresa dalla prima trappola del tracciato, quasi si siede e non riesce a rimanere in pista. Buona la prova di Matteo Marsaglia, per diversi minuti sul podio virtuale, alla fine 15° staccato di 1"37. Impossibile anche per Dominik Paris imporsi in un palcoscenico del genere, la maledizione dell'oro in discesa libera maschile continua dalle Olimpiadi del 1952, quando Zeno Colò regalò all'Italia la prima medaglia a cinque cerchi della storia nello sci alpino. Erano tre le carte, più o meno da medaglia, degli italiani nella discesa maschile. Sembrava avesse trovato un buon feeling con la pista sin dalle prime battute, motivo per cui ci si potesse aspettare un exploit per tornare sul podio otto anni dopo l'ultima volta che ci era salito in discesa libera. Invece il 37enne di Gais, quasi si siede e non riesce a rimanere in pista. Buona la prova distaccato di 1"37. Impossibile anche per Dominik Paris imporsi in un palcoscenico del genere, la maledizione dell'oro in discesa libera maschile continua dalle Olimpiadi del 1952, quando Zeno Colò regalò all'Italia la prima medaglia a cinque cerchi della storia nello sci alpino.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Paris discreto, ma non basta per il podio: rivivi la gara UN' ORA FA