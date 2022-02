discesa libera maschile alle Matthias Mayer, Christof Innerhofer, Aleksander Aamodt Kilde. Non è il podio finale dellaalle Olimpiadi di Pechino 2022 , bensì la breve lista di coloro che sono riusciti a disputare la terza prova cronometrata sulla "Rock" di Yanqing, prima che l'organizzazione decidesse di cancellare tutto a causa del vento . Gli atleti hanno spinto per scendere comunque, era troppo importante per tutti provare a leggere ancora una volta una pista sconosciuta prima della gara di domenica 6 febbraio. Magari con una partenza abbassata, ma non c'è stato verso.

Ad

Pechino 2022 Innerhofer: "Importante provare dove avevo sbagliato" 2 ORE FA

Innerhofer: "Importante provare dove avevo sbagliato"

Il più furioso di tutti dopo la decisione è stato Kjetil Jansrud. Il veterano norvegese ha definito il race director della FIS Markus Waldner "un dittatore". "C'è stato un caos totale con il flusso di informazioni - ha detto l'atleta scandinavo - Markus ha seguito una linea dittatoriale, senza informazioni. È molto difficile essere un atleta in partenza e non avere idea di cosa sta succedendo. C'è una grande differenza tra coloro che hanno avuto la possibilità di disputare una terza discesa e quelli che non l'hanno avuta. Come collettivo siamo stati derubati dell'opportunità di fare un po' di pratica e il modo in cui è stato gestito il tutto è problematico".

Che rischio per Mayer! Atterra male e si fa il segno della croce

Questa la spiegazione di Waldner: "Molti pensavano che avremmo dovuto continuare, ma purtroppo era troppo pericoloso. Questo vento non c'era cinque minuti prima della partenza. Allora non saremmo partiti. Eravamo lì da due ore quando abbiamo deciso. Improvvisamente il vento è arrivato nel mezzo e anche in cima. Era pericoloso. Ingiusto? Si tratta di cause di forza maggiore. A tre squadre è stato dato un turno di allenamento in più, ma per tutti ce ne sono stati due buoni. Questo è lo sport all'aperto, il nostro sport non è mai giusto".

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Che rischio per Mayer! Atterra male e si fa il segno della croce 4 ORE FA