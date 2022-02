Petra Vlhova alle Olimpiadi di Pechino resterà un'infiammazione al tendine della cavigliasinistra e non prenderà parte ad altri eventi in Cina. L'ultima immagine di gara dialle Olimpiadi di Pechino resterà lo storico trionfo nello slalom speciale . Il primo oro per la Slovacchia nello sci alpino non potrà essere bissato già in questa edizione, perchè la classe '95 soffre die non prenderà parte ad altri eventi in Cina.

Lo ha dichiarato il suo allenatore Mauro Pini, svelando che la slovacca si porta dietro questo problema da settimane. Vlhova, che per questo motivo non aveva partecipato al Super G vinto da Lara Gut-Behrami e non era partita neanche nella prima prova cronometrata della discesa libera, non sarà dunque al via della combinata alpina in programma giovedì 17 febbraio. Sarebbe stata una delle favorite insieme a Mikaela Shiffrin, le svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener e la nostra Federica Brignone, che avrà dunque un'avversaria di rilievo in meno.

Per Vlhova, ora, fari puntati sulla Coppa del Mondo, di cui è campionessa in carica. In classifica generale è staccata da Shiffrin di appena 17 punti quando alla fine del calendario mancano dieci gare. Insomma, la corsa alla Sfera di Cristallo è tutta da vivere per la slovacca e potrebbe essere l'occasione per rendere unica una stagione già indimenticabile. In attesa di tornare in pista, dovrebbe far rientro in patria per godersi qualche giorno con i famigliari e sottoporsi ad alcune cure.

