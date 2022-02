Federica Brignone ha già conquistato due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: l'argento in gigante e il bronzo in combinata. La valdostana, che sperava di fare il colpaccio in superG, chiuderà la sua avventura a cinque cerchi partecipando al Team Event, l'argento in gigante e il bronzo in combinata. La valdostana, che sperava di fare il colpaccio in superG, chiuderà la sua avventura a cinque cerchi partecipando al Team Event, la gara a squadre in programma domani (sabato 19 febbraio).

Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer: il quartetto tricolore ha le potenzialità per puntare a un posto sul podio. Federica Brignone non si tira indietro e ha confessato le sue intenzioni alla Gazzetta dello Sport: "Ci proverò, farò il massimo. Secondo me siamo molto competitivi. Nel parallelo può succedere di tutto, tante squadre hanno schierato grandi atleti, ma siamo gasati".

La nostra portacolori, però, ha ammesso che non si cimenta in parallelo da un anno. Il format del Team Event è il gigante parallelo, con un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale: si fronteggiano due atleti, chi si impone porta a casa un punto per la sua squadra (sono previste quattro sfide per turno). Federica Brignone non si è nascosta: "Non faccio parallelo dall'anno scorso ai Mondiali, mi sono rifiutata di farlo, ma credo che come team sia bello. Oltre a me e a Marta, Alex Vinatzer si è qualificato a Lech e Luca De Aliprandini è competitivo"

